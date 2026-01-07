Tramp udario na vojnu industriju: "Ovakva se situacija više neće dopuštati"

U opširnoj objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je oštro kritizirao visoke plate rukovodilaca u odbrambenom sektoru, ocijenivši ih kao "astronomske i neopravdane".

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da neće dozvoliti isplatu dividendi niti otkup vlastitih dionica odbrambenim kompanijama sve dok ne ubrzaju proizvodnju vojne opreme i ne otklone, kako je naveo, ključne zamjerke koje njegova administracija ima prema toj industriji.





- Odbrambene kompanije ne proizvode našu sjajnu vojnu opremu dovoljno brzo, a kada je konačno proizvedu, ne održavaju je pravilno niti na vrijeme - napisao je Tramp.

Upozorenje industriji

Dodao je da, dok god se ne izgrade novi proizvodni pogoni, "nijedan direktor ne bi smio imati zaradu veću od pet miliona dolara".

Američki predsjednik naveo je i da se "masovne" isplate dividendi i otkupi dionica provode "na štetu ulaganja u proizvodne kapacitete i opremu".

- Ovakva situacija više se neće dopuštati niti tolerirati - poručio je Tramp, uz upozorenje upućeno industriji: "Pazite se"

- Zato neću dozvoliti isplatu dividendi niti otkup vlastitih dionica odbrambenim kompanijama dok se ovi problemi ne riješe – isto važi i za plate i naknade menadžmentu - istakao je.

Prema njegovim riječima, vojna oprema "mora se graditi odmah, koristeći sredstva od dividendi, otkupa dionica i prekomjernih menadžerskih naknada, umjesto zaduživanja kod finansijskih institucija ili traženja novca od države".

Pad dionica

U prvom trenutku nije bilo jasno kakvu će pravnu snagu i konkretan učinak Trampova objava imati na poslovanje vodećih odbrambenih kompanija, niti da li će mjere biti obavezujuće. Bijela kuća se zasad nije oglasila dodatnim pojašnjenjima.