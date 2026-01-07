Uznemirujući snimak / Agent američke službe za imigraciju ubio ženu u Mineapolisu

Agent američke službe za imigraciju i carinu (ICE) u srijedu je u Mineapolisu ubio ženu, potvrdili su lokalni i savezni zvaničnici. Incident se dogodio u kontekstu povećanih mjera administracije predsjednika Donalda Trampa protiv ilegalne imigracije u gradovima pod upravom demokrata.

Prema izjavama Trisi MekLoflin, portparola Ministarstva domovinske sigurnosti, agent ICE-a je zapucao nakon što je žena navodno pokušala vozilom pregaziti službenike. Žena je preminula na licu mjesta, dok su agenti očekivano van životne opasnosti.

Incident je izazvao proteste građana, a demonstrante su dočekali teško naoružani federalni agenti s plinskim maskama, koristeći suzavac kako bi ih rastjerali.

Gradonačelnik Mineapolisa, Džejkob Frej, okrivio je Trampovu administraciju za eskalaciju napetosti u gradu i zatražio trenutno povlačenje ICE-a. Frej je poručio da grad stoji uz svoje imigrantske i izbjegličke zajednice.