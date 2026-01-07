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HOROR U AMERICI

Uznemirujući snimak / Agent američke službe za imigraciju ubio ženu u Mineapolisu

Agent ICE-a je zapucao nakon što je žena navodno pokušala vozilom pregaziti službenike

Agent američke službe za imigraciju ubio ženu. AP

M. Až.

7.1.2026

Agent američke službe za imigraciju i carinu (ICE) u srijedu je u Mineapolisu ubio ženu, potvrdili su lokalni i savezni zvaničnici. Incident se dogodio u kontekstu povećanih mjera administracije predsjednika Donalda Trampa protiv ilegalne imigracije u gradovima pod upravom demokrata.

Prema izjavama Trisi MekLoflin, portparola Ministarstva domovinske sigurnosti, agent ICE-a je zapucao nakon što je žena navodno pokušala vozilom pregaziti službenike. Žena je preminula na licu mjesta, dok su agenti očekivano van životne opasnosti.

Incident je izazvao proteste građana, a demonstrante su dočekali teško naoružani federalni agenti s plinskim maskama, koristeći suzavac kako bi ih rastjerali.

Gradonačelnik Mineapolisa, Džejkob Frej, okrivio je Trampovu administraciju za eskalaciju napetosti u gradu i zatražio trenutno povlačenje ICE-a. Frej je poručio da grad stoji uz svoje imigrantske i izbjegličke zajednice.

Trampova administracija je proteklih sedmica rasporedila savezne agente u Mineapolis zbog navodnih prevara u koje su uključeni imigranti iz Somalije, što je izazvalo kritike lokalnog stanovništva.

Incident dodatno produbljuje napetosti između saveznih imigracijskih agencija i gradova kojima upravljaju demokrati, dok se dalje očekuju istrage i reakcije na smrt žene.

# PUCNJAVA
# MINNEAPOLIS
# SAD
# ICE
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