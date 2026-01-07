Sprema li Putin veliko iznenađenje za Zapad: Kijev tvrdi da ima vrlo podmukao plan

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Ukrajinske vlasti upozorile su na mogućnost nove ruske provokacije

Vladimir Putin. AP

M. Až.

7.1.2026

Ukrajinske vlasti upozorile su na mogućnost nove ruske provokacije 7. januara, uz tvrdnje da Kremlj razmatra inscenirani napad s ciljem podrivanja mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Ukrajinska vanjska obavještajna služba objavila je na Telegramu da Rusija, prema njihovim saznanjima, priprema opsežnu operaciju pod lažnom zastavom, čiji je cilj sabotiranje pregovora uz posredovanje SAD-a. Kako navodi list “Ukrajinska pravda”, takva akcija mogla bi se dogoditi 7. januara ili neposredno prije tog datuma.

Nakon navodnog ukrajinskog napada na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, iz Kremlja se, prema tvrdnjama Kijeva, šire nove informacije kako bi se domaća i međunarodna javnost pripremila na moguću eskalaciju. 

- S velikom vjerovatnoćom očekujemo prelazak s manipulativnog informativnog utjecaja na oružanu provokaciju ruskih obavještajnih službi, koja bi mogla rezultirati značajnim ljudskim gubicima - navodi se u saopćenju obavještajne službe.

Prema tvrdnjama ukrajinskih vlasti, moguća provokacija mogla bi se dogoditi na simboličnom mjestu, poput vjerskog objekta ili druge lokacije od posebnog značaja, bilo na teritoriji Rusije ili na okupiranim dijelovima Ukrajine. Kako bi se Ukrajina lažno povezala s napadom, Rusija navodno planira na mjestu događaja ostaviti ostatke zapadnih bespilotnih letjelica.

Podsjećamo, diplomatski napori za okončanje ruske agresije na Ukrajinu u posljednje vrijeme ponovo su intenzivirani. Nakon sastanka Volodimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trampa u njegovoj privatnoj rezidenciji na Floridi, Tramp je govorio o “velikom napretku” u pregovorima. Ipak, ključna teritorijalna pitanja i dalje ostaju neriješena.

# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
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