Ukrajinske vlasti upozorile su na mogućnost nove ruske provokacije 7. januara, uz tvrdnje da Kremlj razmatra inscenirani napad s ciljem podrivanja mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Ukrajinska vanjska obavještajna služba objavila je na Telegramu da Rusija, prema njihovim saznanjima, priprema opsežnu operaciju pod lažnom zastavom, čiji je cilj sabotiranje pregovora uz posredovanje SAD-a. Kako navodi list “Ukrajinska pravda”, takva akcija mogla bi se dogoditi 7. januara ili neposredno prije tog datuma.

Nakon navodnog ukrajinskog napada na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, iz Kremlja se, prema tvrdnjama Kijeva, šire nove informacije kako bi se domaća i međunarodna javnost pripremila na moguću eskalaciju.

- S velikom vjerovatnoćom očekujemo prelazak s manipulativnog informativnog utjecaja na oružanu provokaciju ruskih obavještajnih službi, koja bi mogla rezultirati značajnim ljudskim gubicima - navodi se u saopćenju obavještajne službe.