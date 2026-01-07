Tramp stao u odbranu agenta ICE-a nakon smrtonosne pucnjave u Minesoti

Tramp je događaj u Mineapolisu opisao kao "strašnu stvar za gledanje".

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u srijedu da je agent američke Službe za imigraciju i carine (ICE) djelovao u samoodbrani tokom smrtonosne pucnjave u saveznoj državi Minesota.

- Žena koja je vrištala bila je, očigledno, profesionalna agitatorica, a žena koja je vozila automobil bila je vrlo neuredna, ometala je i pružala otpor, a zatim je nasilno, namjerno i okrutno pregazila policajca ICE-a, koji ju je, izgleda, upucao u samoodbrani - napisao je na Truth Social nakon što je pogledao video pucnjave.

Tramp je rekao da je policajac povrijeđen i da se oporavlja u bolnici.

- Na osnovu priloženog snimka, teško je povjerovati da je živ - rekao je predsjednik.

- Situacija se proučava u cijelosti, ali razlog zašto se ovi incidenti događaju je taj što Radikalna ljevica svakodnevno prijeti, napada i cilja naše policajce i agente ICE-a - rekao je.

Bijela kuća je saopštila da stoji uz "hrabre" muškarce i žene ICE-a i policije koji "riskiraju sve kako bi naše zajednice bile sigurne".