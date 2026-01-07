Haos nakon što je žena upucana u Americi: Vašington govori o terorizmu, Mineapolis da je bilo nepromišljeno

Tokom najnovije imigracione racije administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, službenik američke Imigracione i carinske službe (ICE) pucao je i usmrtio vozačicu u Minneapolisu. Savezni zvaničnici tvrde da je pucnjava bila čin samoodbrane, dok je gradonačelnik Mineapolisa postupanje opisao kao "nepromišljeno i nepotrebno". Video-snimci prolaznika, objavljeni na društvenim mrežama, prikazuju službenika kako prilazi SUV vozilu zaustavljenom nasred ceste, zahtijeva od vozačice da otvori vrata i hvata kvaku.

Vozilo se potom pomjerilo naprijed, a drugi ICE službenik, koji je stajao ispred vozila, izvukao je oružje i ispalio najmanje dva hica sa male udaljenosti, odskočivši unazad dok se SUV kretao prema njemu. SUV je zatim udario u dva automobila parkirana uz trotoar prije nego što se zaustavio. Svjedoci su vikali i psovali, izražavajući šok zbog događaja. Incident označava dramatičnu eskalaciju imigracionih operacija koje se provode u velikim američkim gradovima pod Trampovom administracijom. Ubijena vozačica iz Mineapolisa, čije ime u tom trenutku nije objavljeno, najmanje je peta osoba ubijena u sličnim incidentima u nekoliko saveznih država od 2024. godine. Ministrica unutrašnje sigurnosti SAD-a Kristi Noem, tokom posjete Teksasu, opisala je pucnjavu kao "čin domaćeg terorizma" i navela da je žena "pokušala pregaziti službenike ICE-a i udariti ih svojim vozilom".