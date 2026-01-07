Zelenski pozvao SAD da se pozabave Kadirovom kao s Madurom, čečenski lider mu uzvratio

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas je izjavio da bi Sjedinjene Američke Države trebale provesti operaciju protiv čečenskog lidera Ramzana Kadirova, sličnu onoj koju su izvele protiv venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura.

Prema njegovim riječima, hapšenje Madura pokazuje da Amerika ima moć utjecati na Rusiju ako to zaista želi. Zelenski smatra da bi svrgavanje Kadirova primoralo ruskog predsjednika Vladimira Putina da "dva puta razmisli" o ruskoj agresiji na Ukrajinu.

- Moraju izvršiti pritisak na Rusiju. Imaju alate, znaju kako. Kada to zaista žele, mogu ih pronaći. Evo primjera s Madurom. Proveli su operaciju. Svi mogu vidjeti rezultat, cijeli svijet može vidjeti. Uradili su to brzo. Neka provedu neku vrstu operacije i protiv njega, kako mu je ime – Kadirova - naglasio je Zelenski.

Kadirov mu je odgovorio preko aplikacije Telegram, istakavši da je Zelenski "kukavički nagovijestio da mu ne bi smetalo povući se na stranu te iz sigurne udaljenosti posmatrati kako neko drugi kažnjava njegovog protivnika".

- Sačuvaj obraz i nemoj se ponižavati. Da imaš i trunku muškosti u sebi, shvatio bi koliko ponižavajuće zvuče tvoje riječi i zahtjevi - dodao je čečenski čelnik.

Nekoliko sati nakon hapšenja Madura, Zelenski se našalio da bi sljedeći trebao biti Putin. Prema njegovim riječima, ako Amerika može reagovati protiv diktatora, zna šta joj je činiti dalje.