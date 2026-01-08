Tramp predlaže povećanje vojnog budžeta SAD na 1,5 biliona dolara

Predsjednik SAD Donald Tramp pozvao je da se vojni budžet za 2027. godinu poveća sa bilion na 1,5 biliona dolara.

- Nakon dugih i teških pregovora sa senatorima, kongresmenima, sekretarima i drugim političkim predstavnicima, odlučio sam da, za dobro naše zemlje, posebno u ovim vrlo nemirnim i opasnim vremenima, naš vojni budžet za 2027. godinu ne bi trebalo da bude bilion dolara, već 1,5 biliona dolara - napisao je Tramp.

- Ovo će nam omogućiti da izgradimo "vojsku iz snova" kojoj smo dugo težili i, što je još važnije, koja će nas držati sigurnim i bezbjednim, bez obzira na neprijatelja - dodao je.

Tramp je pojasnio i da bi bez prihoda od tarifa drugih zemalja ostao na budžetu od bilion dolara.

- Ali, zahvaljujući tim tarifama i ogromnim prihodima koje one donose – prihodima koji bi se ranije smatrali nezamislivim (posebno prije samo godinu dana, tokom administracije Džoa Bajdena, najgoreg predsjednika u istoriji naše zemlje!) – sada lako možemo dosegnuti budžet od 1,5 biliona dolara, istovremeno gradeći neuporedivu vojnu silu, i istovremeno smanjivati dug i isplatiti značajne dividende patriotama srednjeg prihoda u našoj zemlji - naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži TruthSocial.