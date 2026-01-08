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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp predlaže povećanje vojnog budžeta SAD na 1,5 biliona dolara

Ovo će nam omogućiti da izgradimo "vojsku iz snova" kojoj smo dugo težili, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

8.1.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp pozvao je da se vojni budžet za 2027. godinu poveća sa bilion na 1,5 biliona dolara.

- Nakon dugih i teških pregovora sa senatorima, kongresmenima, sekretarima i drugim političkim predstavnicima, odlučio sam da, za dobro naše zemlje, posebno u ovim vrlo nemirnim i opasnim vremenima, naš vojni budžet za 2027. godinu ne bi trebalo da bude bilion dolara, već 1,5 biliona dolara - napisao je Tramp.

- Ovo će nam omogućiti da izgradimo "vojsku iz snova" kojoj smo dugo težili i, što je još važnije, koja će nas držati sigurnim i bezbjednim, bez obzira na neprijatelja - dodao je.

Tramp je pojasnio i da bi bez prihoda od tarifa drugih zemalja ostao na budžetu od bilion dolara. 

- Ali, zahvaljujući tim tarifama i ogromnim prihodima koje one donose – prihodima koji bi se ranije smatrali nezamislivim (posebno prije samo godinu dana, tokom administracije Džoa Bajdena, najgoreg predsjednika u istoriji naše zemlje!) – sada lako možemo dosegnuti budžet od 1,5 biliona dolara, istovremeno gradeći neuporedivu vojnu silu, i istovremeno smanjivati dug i isplatiti značajne dividende patriotama srednjeg prihoda u našoj zemlji - naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži TruthSocial.

# AMERIČKA VOJSKA
# SAD
# DONALD TRUMP
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