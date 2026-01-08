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ADMINISTRACIJA OBJAVILA

SAD se povlače iz 66 međunarodnih organizacija i sporazuma, uključujući ključne institucije UN-a

SAD postaju prva država koja se povlači iz ovog međunarodnog klimatskog sporazuma

Marko Rubio. AP

A. O.

8.1.2026

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa (Trump) objavila je da će Sjedinjene Američke Države napustiti ukupno 66 međunarodnih organizacija, tijela i ugovora, uključujući veliki broj agencija Ujedinjenih nacija (United Nations – UN) te niz ključnih globalnih sporazuma, izvještava agencija Associated Press (AP).

Iz Bijele kuće je saopćeno da je Trump potpisao predsjednički memorandum kojim se nalaže obustava učešća i finansiranja 35 organizacija izvan sistema UN-a, kao i 31 tijela unutar UN-a, za koja američka administracija smatra da više ne djeluju u skladu s nacionalnim interesima SAD-a.

Prema riječima zvaničnika, ova odluka donesena je nakon sveobuhvatne revizije svih međunarodnih organizacija, konvencija i ugovora u kojima SAD učestvuje ili ih finansijski podržava. Administracija ocjenjuje da mnoge od tih institucija promovišu programe i politike koje su, kako navode, suprotne interesima SAD-a, uključujući pristupe klimatskim promjenama, koncepte globalnog upravljanja i ideološke agende za koje tvrde da podrivaju američki suverenitet i ekonomsku snagu.

Među institucijama i sporazumima iz kojih se SAD povlači nalaze se i ključni klimatski mehanizmi, uključujući Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), koja predstavlja osnovu globalnih klimatskih pregovora. 

Time SAD postaju prva država koja se povlači iz ovog međunarodnog klimatskog sporazuma.

U saopćenju Bijele kuće navodi se da će povlačenje dovesti do prekida američkog finansiranja i angažmana u entitetima koje administracija smatra neučinkovitim, neodrživim ili suprotnim interesima SAD-a, te da će sredstva biti preusmjerena na “prioritete Amerike” i jačanje nacionalne sigurnosti.

Ova odluka predstavlja nastavak politike smanjenja američke uloge u multilateralnim institucijama, nakon ranijih povlačenja iz Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization – WHO), Vijeća Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO), kao i obustave učešća u Agenciji Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees – UNRWA).

Kritičari upozoravaju da bi povlačenje SAD-a moglo ozbiljno narušiti globalnu saradnju u rješavanju zajedničkih izazova, poput klimatskih promjena, zaštite ljudskih prava i međunarodnog razvoja, dok administracija insistira da ove institucije često ne opravdavaju ni troškove ni interese SAD-a.

# UNESCO
# UN
# WHO
# BIJELA KUĆA
# SAD
# DONALD TRUMP
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