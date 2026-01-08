SAD se povlače iz 66 međunarodnih organizacija i sporazuma, uključujući ključne institucije UN-a

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa (Trump) objavila je da će Sjedinjene Američke Države napustiti ukupno 66 međunarodnih organizacija, tijela i ugovora, uključujući veliki broj agencija Ujedinjenih nacija (United Nations – UN) te niz ključnih globalnih sporazuma, izvještava agencija Associated Press (AP).
Iz Bijele kuće je saopćeno da je Trump potpisao predsjednički memorandum kojim se nalaže obustava učešća i finansiranja 35 organizacija izvan sistema UN-a, kao i 31 tijela unutar UN-a, za koja američka administracija smatra da više ne djeluju u skladu s nacionalnim interesima SAD-a.
Prema riječima zvaničnika, ova odluka donesena je nakon sveobuhvatne revizije svih međunarodnih organizacija, konvencija i ugovora u kojima SAD učestvuje ili ih finansijski podržava. Administracija ocjenjuje da mnoge od tih institucija promovišu programe i politike koje su, kako navode, suprotne interesima SAD-a, uključujući pristupe klimatskim promjenama, koncepte globalnog upravljanja i ideološke agende za koje tvrde da podrivaju američki suverenitet i ekonomsku snagu.
Među institucijama i sporazumima iz kojih se SAD povlači nalaze se i ključni klimatski mehanizmi, uključujući Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), koja predstavlja osnovu globalnih klimatskih pregovora.
Time SAD postaju prva država koja se povlači iz ovog međunarodnog klimatskog sporazuma.
U saopćenju Bijele kuće navodi se da će povlačenje dovesti do prekida američkog finansiranja i angažmana u entitetima koje administracija smatra neučinkovitim, neodrživim ili suprotnim interesima SAD-a, te da će sredstva biti preusmjerena na “prioritete Amerike” i jačanje nacionalne sigurnosti.
Ova odluka predstavlja nastavak politike smanjenja američke uloge u multilateralnim institucijama, nakon ranijih povlačenja iz Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization – WHO), Vijeća Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO), kao i obustave učešća u Agenciji Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees – UNRWA).
Kritičari upozoravaju da bi povlačenje SAD-a moglo ozbiljno narušiti globalnu saradnju u rješavanju zajedničkih izazova, poput klimatskih promjena, zaštite ljudskih prava i međunarodnog razvoja, dok administracija insistira da ove institucije često ne opravdavaju ni troškove ni interese SAD-a.