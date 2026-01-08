Rodrigez "popustila": Venecuela se obavezuje da će poslovati sa Amerikom kao svojim glavnim partnerom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump (Trump) saopćio je putem svoje društvene mreže Truth Social da je Venecuela pristala da prihod ostvaren od prodaje nafte koristi isključivo za kupovinu američkih proizvoda.

U svojoj objavi naveo je da je takvu odluku donijela venecuelanska vlast, koju predvodi Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez), uz napomenu da je jasno kako je ona donesena pod snažnim pritiskom iz Vašingtona (Washingtona).

- Upravo sam obaviješten da će Venecuela, novcem koji dobije iz našeg novog naftnog sporazuma, kupovati isključivo proizvode proizvedene u Sjedinjenim Američkim Državama - objavio je Tramp.

Dodao je da će se kupovina odnositi na američke poljoprivredne proizvode, lijekove, medicinske uređaje, kao i opremu namijenjenu unaprjeđenju električne mreže i energetskih postrojenja u Venecueli.