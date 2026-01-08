Rubio: SAD ne odustaju od cilja preuzimanja Grenlanda, Tramp zadržava i vojnu opciju

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) izjavio je da će se naredne sedmice sastati s liderima Danske, ali je istovremeno naglasio da administracija predsjednika Donalda TrAmpa (Trump) ne odustaje od cilja preuzimanja Grenlanda.
Nedavna operacija američke vojske, tokom koje je zarobljen lider Venecuele Nikolas Maduro (Nicolás), ponovo je otvorila pitanja o stvarnim namjerama Sjedinjenih Američkih Država prema Grenlandu, dok američki zvaničnici nisu učinili mnogo kako bi ublažili zabrinutost međunarodne zajednice.
Rubio je novinarima rekao da Tramp zadržava mogućnost da taj cilj ostvari i upotrebom vojne sile.
- Kao diplomata, što sada jesam, i čime se bavimo, uvijek više volimo da to riješimo na druge načine, a to je uključivalo i Venecuelu - rekao je Rubio odgovarajući na pitanje da li su SAD spremne potencijalno ugroziti vojni savez NATO nasilnim preuzimanjem Grenlanda.
Vojno zauzimanje ovog arktičkog ostrva, bogatog mineralnim resursima, od Danske, dugogodišnjeg saveznika, izazvalo bi snažne potrese unutar NATO saveza i dodatno produbilo razlike između Trampa i evropskih lidera.
Ovakve namjere naišle su i na otpor unutar američkog Kongresa, gdje su i demokratski i republikanski senatori u srijedu poručili da očekuju kako će Senat u konačnici glasati o zakonu kojim bi se ograničila Trampova mogućnost da pokuša zauzeti Grenland.
Grenland se nalazi na strateški izuzetno važnoj lokaciji između Evrope i Sjeverne Amerike, zbog čega je već decenijama ključan za američki sistem balističke raketne odbrane. Uz to, njegova bogata nalazišta minerala uklapaju se u nastojanja Vašingtona (Washingtona) da smanji zavisnost od Kine.
Tramp je ideju o preuzimanju kontrole nad Grenlandom prvi put iznio 2019. godine, tokom svog prvog predsjedničkog mandata.
On tvrdi da je Grenland od presudne važnosti za američku vojnu strategiju te da Danska nije učinila dovoljno na njegovoj zaštiti, iako već postoje dva sporazuma koji američkoj vojsci omogućavaju gotovo neograničen pristup ostrvu – jedan potpisan s Danskom 1951. godine, a drugi 2023. godine.
Iz Bijele kuće je u utorak saopćeno da Tramp razmatra različite opcije za sticanje Grenlanda, uključujući i potencijalnu upotrebu američke vojske, uprkos protivljenju evropskih saveznika.