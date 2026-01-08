Rubio: SAD ne odustaju od cilja preuzimanja Grenlanda, Tramp zadržava i vojnu opciju

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) izjavio je da će se naredne sedmice sastati s liderima Danske, ali je istovremeno naglasio da administracija predsjednika Donalda TrAmpa (Trump) ne odustaje od cilja preuzimanja Grenlanda.

Nedavna operacija američke vojske, tokom koje je zarobljen lider Venecuele Nikolas Maduro (Nicolás), ponovo je otvorila pitanja o stvarnim namjerama Sjedinjenih Američkih Država prema Grenlandu, dok američki zvaničnici nisu učinili mnogo kako bi ublažili zabrinutost međunarodne zajednice.

Rubio je novinarima rekao da Tramp zadržava mogućnost da taj cilj ostvari i upotrebom vojne sile.

- Kao diplomata, što sada jesam, i čime se bavimo, uvijek više volimo da to riješimo na druge načine, a to je uključivalo i Venecuelu - rekao je Rubio odgovarajući na pitanje da li su SAD spremne potencijalno ugroziti vojni savez NATO nasilnim preuzimanjem Grenlanda.