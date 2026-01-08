Pakistan ponudio avione Saudijcima kao otplatu duga od dvije milijarde dolara

Prema riječima jednog izvora, pregovori su trenutno usmjereni na isporuku borbenih aviona JF-17 Thunder, lakih borbenih letjelica koje su zajednički razvili Pakistan i Kina, a koje se proizvode u Pakistanu. Drugi izvor naveo je da su ovi avioni glavna opcija među više ponuđenih rješenja o kojima se vodi razgovor.

Ovi razgovori dodatno jačaju vojnu saradnju između dvije zemlje, nekoliko mjeseci nakon što su Islamabad i Rijad potpisali sporazum o međusobnoj odbrani.

Pakistan i Saudijska Arabija vode pregovore o pretvaranju oko dvije milijarde američkih dolara saudijskih zajmova u posao nabavke borbenih aviona JF-17, potvrdila su dva pakistanska izvora za britansku novinsku agenciju Reuters.

Načelnik štaba Ratnog zrakoplovstva Pakistana Zahir Ahmed Babar Sidhu (Zaheer Ahmed Baber Sidhu) nedavno je boravio u Saudijskoj Arabiji, gdje je učestvovao u bilateralnim razgovorima, uključujući teme vojne saradnje između dvije zemlje, objavio je saudijski medij SaudiNews50 na društvenoj mreži X.

Prvi izvor je dodao da se ukupna vrijednost potencijalnog ugovora procjenjuje na oko četiri milijarde dolara, uz dodatne dvije milijarde dolara koje bi bile izdvojene za vojnu opremu, mimo same konverzije zajmova.

Sporazum o međusobnoj odbrani, potpisan u septembru, obavezuje obje strane da svaku agresiju usmjerenu protiv jedne države smatraju napadom na obje, čime je dodatno produbljeno višedecenijsko sigurnosno partnerstvo.

Pakistan već dugo pruža vojnu podršku Saudijskoj Arabiji, kroz obuku i savjetodavne misije, dok je Rijad u više navrata finansijski pomagao Pakistan u periodima ozbiljnih ekonomskih poteškoća.

Saudijska Arabija je 2018. godine najavila paket pomoći Pakistanu u vrijednosti od šest milijardi dolara, koji je uključivao depozit od tri milijarde dolara u pakistanskoj centralnoj banci, kao i isporuku nafte vrijedne tri milijarde dolara uz odgođeno plaćanje.

Od tada je Rijad više puta produžavao te depozite, uključujući i produženje od 1,2 milijarde dolara prošle godine, čime je Islamabadu pomogao u stabilizaciji deviznih rezervi usljed dugotrajnih pritisaka na platni bilans.

U posljednjim mjesecima Pakistan je intenzivirao odbrambenu diplomatiju s ciljem širenja izvoza naoružanja i komercijalizacije domaće odbrambene industrije.

Prošlog mjeseca Islamabad je zaključio ugovor o prodaji oružja vrijedan više od četiri milijarde dolara s Libijskom nacionalnom armijom sa sjedištem na istoku Libije, saopćili su zvaničnici. Riječ je o jednoj od najvećih prodaja oružja u historiji zemlje, koja uključuje borbene avione JF-17 i školske avione.