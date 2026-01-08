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KRIMINAL

Kineski tajkun uhapšen u Kambodži, tereti se za prevaru tešku nekoliko milijardi dolara

Čen je upravljao operacijama kompleksa za prisilni rad širom Kambodže, gdje su radnici

Čen Zi. Facebook

A. O.

8.1.2026

Kineski tajkun Čen Zi (Chen Zhi), kojeg su Sjedinjene Američke Države (SAD) optužile za prevaru i pranje novca zbog vođenja mreže internet prevara iz Kambodže, uhapšen je i izručen Kini.

Prema navodima vlasti, Čen je upravljao operacijama kompleksa za prisilni rad širom Kambodže, gdje su radnici, žrtve trgovine ljudima, držani u objektima sličnim zatvorima, okruženim visokim zidovima i bodljikavom žicom.

On je osnovao Prince Group, multinacionalni konglomerat za koji vlasti tvrde da je služio kao paravan jednoj od najvećih azijskih transnacionalnih kriminalnih organizacija, prema podacima Ministarstva pravde SAD-a.

- Kambodžanske vlasti uhapsile su tri kineska državljanina, Čen Zija (Chen Zhi), Su Dži Lijanga (Xu Ji Liang) i Šao Dži Huija (Shao Ji Hui), i izručile ih Narodnoj Republici Kini - saopštilo je kambodžansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zajedničke istražne saradnje

Operacija je izvedena u utorak, u okviru saradnje u borbi protiv transnacionalnog kriminala, i po zahtjevu kineskih vlasti nakon nekoliko mjeseci zajedničke istražne saradnje.

Američke vlasti su u oktobru podigle optužnicu protiv Čena, biznismena koji je navodno upravljao kompleksima u Kambodži gdje su radnici, žrtve trgovine ljudima, bili primorani na prevare s kriptovalutama koje su mu donijele milijarde dolara.

Ako bude osuđen u SAD-u, suočava se s kaznom do 40 godina zatvora zbog optužbi za prevaru putem elektronskih komunikacija i pranje novca, koje uključuju približno 127.271 bitcoin koje je Washington zaplijenio, vrijednih više od 11 milijardi dolara po trenutnim cijenama.

Lažni oglasi

Centri za prevare širom Kambodže, Mjanmara i regije koriste lažne oglase za posao kako bi privukli strane državljane u namjenski izgrađene komplekse, gdje su prisiljeni vršiti online prevare.

Američki tužioci tvrde da Prince Group posluje u više od 30 zemalja pod krinkom legitimnih kompanija za nekretnine, finansijske usluge i potrošačke proizvode.

# KRIMINAL
# KINA
# SAD
# TAJKUN
# PREVARA
# CHEN ZHI
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