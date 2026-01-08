Kineski tajkun uhapšen u Kambodži, tereti se za prevaru tešku nekoliko milijardi dolara

Kineski tajkun Čen Zi (Chen Zhi), kojeg su Sjedinjene Američke Države (SAD) optužile za prevaru i pranje novca zbog vođenja mreže internet prevara iz Kambodže, uhapšen je i izručen Kini.

Prema navodima vlasti, Čen je upravljao operacijama kompleksa za prisilni rad širom Kambodže, gdje su radnici, žrtve trgovine ljudima, držani u objektima sličnim zatvorima, okruženim visokim zidovima i bodljikavom žicom.

On je osnovao Prince Group, multinacionalni konglomerat za koji vlasti tvrde da je služio kao paravan jednoj od najvećih azijskih transnacionalnih kriminalnih organizacija, prema podacima Ministarstva pravde SAD-a.

- Kambodžanske vlasti uhapsile su tri kineska državljanina, Čen Zija (Chen Zhi), Su Dži Lijanga (Xu Ji Liang) i Šao Dži Huija (Shao Ji Hui), i izručile ih Narodnoj Republici Kini - saopštilo je kambodžansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zajedničke istražne saradnje

Operacija je izvedena u utorak, u okviru saradnje u borbi protiv transnacionalnog kriminala, i po zahtjevu kineskih vlasti nakon nekoliko mjeseci zajedničke istražne saradnje.

Američke vlasti su u oktobru podigle optužnicu protiv Čena, biznismena koji je navodno upravljao kompleksima u Kambodži gdje su radnici, žrtve trgovine ljudima, bili primorani na prevare s kriptovalutama koje su mu donijele milijarde dolara.

Ako bude osuđen u SAD-u, suočava se s kaznom do 40 godina zatvora zbog optužbi za prevaru putem elektronskih komunikacija i pranje novca, koje uključuju približno 127.271 bitcoin koje je Washington zaplijenio, vrijednih više od 11 milijardi dolara po trenutnim cijenama.

Lažni oglasi

Centri za prevare širom Kambodže, Mjanmara i regije koriste lažne oglase za posao kako bi privukli strane državljane u namjenski izgrađene komplekse, gdje su prisiljeni vršiti online prevare.

Američki tužioci tvrde da Prince Group posluje u više od 30 zemalja pod krinkom legitimnih kompanija za nekretnine, finansijske usluge i potrošačke proizvode.