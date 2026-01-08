McDonald's pod istragom zbog seksualnog uznemiravanja radnika u Velikoj Britaniji

Grupa sindikata tvrdi da je McDonald's prekršio međunarodne radne standarde time što nije uspio riješiti problem seksualnog uznemiravanja u svojim restoranima i franšizama u Velikoj Britaniji.

Ovo se dešava nakon što je istraga BBC-a otkrila toksičnu kulturu u lancu brze hrane u kojoj su radnici, neki od njih tek sa 17 godina, bili uznemiravani.

Žalbe sindikata

Prošle godine, osoblje McDonald'sa kazalo je za BBC da se i dalje suočava sa seksualnim zlostavljanjem i uznemiravanjem.

Sindikati su se žalili nezavisnoj jedinici unutar vlade koja je sada ponudila da interveniše posredovanjem između sindikata i McDonald'sa.

Lanac brze hrane saopćio je da "pregleda informacije i razmatra sljedeće korake".

Žalba sindikata upućena je Nacionalnoj kontaktnoj tački Ujedinjenog Kraljevstva (NCP), nezavisnoj jedinici koja se nalazi pri Ministarstvu za poslovanje i trgovinu, a koju vode državni službenici i vanjski savjetnici.

Grupa od pet sindikata, uključujući Sindikat pekara, zajedno s Koalicijom za korporativnu pravdu, navodi da je njihova žalba koja je podnesena u februaru 2024. godine potaknuta istragom BBC-a.

Postoje dokazi

U tužbi se navodi da postoje dokazi o upornoj, duboko ukorijenjenoj diskriminaciji na osnovu spola u McDonald'sovim restoranima, što je kršenje smjernica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Ministarstvo poslovanja i trgovine saopćilo je da njihova odluka o prihvatanju žalbe ne predstavlja presudu protiv McDonald'sa.

Djelovanje u suprotnosti sa smjernicama

Također su naveli da to ne znači da smatraju da je kompanija djelovala u suprotnosti sa smjernicama OECD-a.

Navedeno je da je ponuda za medijaciju dobrovoljna i da će, ako bilo koja strana odbije učešće, NCP Ujedinjenog Kraljevstva provesti daljnju istragu žalbe.

Nakon početne istrage BBC-a, McDonald's se izvinio i osnovao novu jedinicu za rješavanje pritužbi.

Više od 700 sadašnjih i bivših mlađih zaposlenika sada pokreće pravne postupke protiv firme.