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LANAC BRZE HRANE

McDonald's pod istragom zbog seksualnog uznemiravanja radnika u Velikoj Britaniji

Ovo se dešava nakon što je istraga BBC-a otkrila toksičnu kulturu u lancu brze hrane u kojoj su radnici, neki od njih tek sa 17 godina, bili uznemiravani

McDonald's pod istragom. Pexels

S. S.

8.1.2026

Grupa sindikata tvrdi da je McDonald's prekršio međunarodne radne standarde time što nije uspio riješiti problem seksualnog uznemiravanja u svojim restoranima i franšizama u Velikoj Britaniji.

Ovo se dešava nakon što je istraga BBC-a otkrila toksičnu kulturu u lancu brze hrane u kojoj su radnici, neki od njih tek sa 17 godina, bili uznemiravani.

Žalbe sindikata

Prošle godine, osoblje McDonald'sa kazalo je za BBC da se i dalje suočava sa seksualnim zlostavljanjem i uznemiravanjem.

Sindikati su se žalili nezavisnoj jedinici unutar vlade koja je sada ponudila da interveniše posredovanjem između sindikata i McDonald'sa.

Lanac brze hrane saopćio je da "pregleda informacije i razmatra sljedeće korake".

Žalba sindikata upućena je Nacionalnoj kontaktnoj tački Ujedinjenog Kraljevstva (NCP), nezavisnoj jedinici koja se nalazi pri Ministarstvu za poslovanje i trgovinu, a koju vode državni službenici i vanjski savjetnici.

Grupa od pet sindikata, uključujući Sindikat pekara, zajedno s Koalicijom za korporativnu pravdu, navodi da je njihova žalba koja je podnesena u februaru 2024. godine potaknuta istragom BBC-a.

Postoje dokazi 

U tužbi se navodi da postoje dokazi o upornoj, duboko ukorijenjenoj diskriminaciji na osnovu spola u McDonald'sovim restoranima, što je kršenje smjernica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Ministarstvo poslovanja i trgovine saopćilo je da njihova odluka o prihvatanju žalbe ne predstavlja presudu protiv McDonald'sa.

Djelovanje u suprotnosti sa smjernicama

Također su naveli da to ne znači da smatraju da je kompanija djelovala u suprotnosti sa smjernicama OECD-a.

Navedeno je da je ponuda za medijaciju dobrovoljna i da će, ako bilo koja strana odbije učešće, NCP Ujedinjenog Kraljevstva provesti daljnju istragu žalbe.

Nakon početne istrage BBC-a, McDonald's se izvinio i osnovao novu jedinicu za rješavanje pritužbi.

Više od 700 sadašnjih i bivših mlađih zaposlenika sada pokreće pravne postupke protiv firme.

# BRZA HRANA
# VELIKA BRITANIJA
# SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE
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