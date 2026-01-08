SAD se povukao iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za ratne zločine u Hagu

Sjedinjene Američke Države (SAD) povukle su se iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za ratne zločine (IRMCT), institucije nasljednice Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

Odluka SAD-a da se povuku iz IRMCT-a nije izoliran potez, već dio šireg predsjedničkog memoranduma kojim Vašington (Washington) izlazi iz ukupno 66 međunarodnih organizacija, tijela i mehanizama. Ovaj dokument formalno usmjerava američke institucije da prekinu učešće i finansiranje međunarodnih struktura koje se procjenjuju kao “suprotne interesima Sjedinjenih Država”.

IRMCT, kao nasljednik Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Mehanizma za Ruandu, našao se na toj listi zajedno s brojnim UN-ovim (Ujedinjene nacije) tijelima i specijaliziranim agencijama.

Iako memorandum ne daje detaljna obrazloženja za pojedinačne institucije, činjenica da je mehanizam za ratne zločine svrstan u istu kategoriju s političkim i razvojnim forumima ukazuje na promjenu američkog pogleda na međunarodnu krivičnu pravdu.

Za Bosnu i Hercegovinu ova odluka ima posebnu težinu. IRMCT čuva pravni kontinuitet presuda o genocidu i ratnim zločinima počinjenim tokom agresije devedesetih, te upravlja žalbenim postupcima i arhivima koji su ključni u borbi protiv negiranja zločina.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove izrekao je pravosnažne presude u slučajevima Ratka Mladića i Radovana Karadžića, koji su osuđeni na kazne doživotnog zatvora zbog uloge u genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici i drugim zločinima protiv čovječnosti.

Pored toga, institucija je izrekla pravosnažnu presudu i u slučaju Jovice Stanišića i Frenkija Simatovića, bivših rukovoditelja srbijanske Službe državne bezbjednosti, čime je ponovo istaknuta uloga susjedne zemlje u ratu u BiH.

Povlačenje SAD-a, jedne od ključnih pokrovitelja Haškog tribunala, dodatno slabi međunarodni okvir koji štiti te presude od političkog osporavanja.

Na kraju, važno je naglasiti da IRMCT formalno nastavlja s radom pod okriljem Ujedinjenih nacija, ali bez pune političke i finansijske podrške SAD-a, njegov autoritet i kapaciteti ostaju oslabljeni.