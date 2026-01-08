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TRAMP ODLUČIO

SAD se povukao iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za ratne zločine u Hagu

Povlačenje SAD-a, jedne od ključnih pokrovitelja Haškog tribunala, dodatno slabi međunarodni okvir koji štiti te presude od političkog osporavanja

Međunarodni rezidualni mehanizam za ratne zločine. Facebook

A. O.

8.1.2026

Sjedinjene Američke Države (SAD) povukle su se iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za ratne zločine (IRMCT), institucije nasljednice Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

Odluka SAD-a da se povuku iz IRMCT-a nije izoliran potez, već dio šireg predsjedničkog memoranduma kojim Vašington (Washington) izlazi iz ukupno 66 međunarodnih organizacija, tijela i mehanizama. Ovaj dokument formalno usmjerava američke institucije da prekinu učešće i finansiranje međunarodnih struktura koje se procjenjuju kao “suprotne interesima Sjedinjenih Država”.

IRMCT, kao nasljednik Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Mehanizma za Ruandu, našao se na toj listi zajedno s brojnim UN-ovim (Ujedinjene nacije) tijelima i specijaliziranim agencijama.

Iako memorandum ne daje detaljna obrazloženja za pojedinačne institucije, činjenica da je mehanizam za ratne zločine svrstan u istu kategoriju s političkim i razvojnim forumima ukazuje na promjenu američkog pogleda na međunarodnu krivičnu pravdu.

Za Bosnu i Hercegovinu ova odluka ima posebnu težinu. IRMCT čuva pravni kontinuitet presuda o genocidu i ratnim zločinima počinjenim tokom agresije devedesetih, te upravlja žalbenim postupcima i arhivima koji su ključni u borbi protiv negiranja zločina.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove izrekao je pravosnažne presude u slučajevima Ratka Mladića i Radovana Karadžića, koji su osuđeni na kazne doživotnog zatvora zbog uloge u genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici i drugim zločinima protiv čovječnosti.

Pored toga, institucija je izrekla pravosnažnu presudu i u slučaju Jovice Stanišića i Frenkija Simatovića, bivših rukovoditelja srbijanske Službe državne bezbjednosti, čime je ponovo istaknuta uloga susjedne zemlje u ratu u BiH.

Povlačenje SAD-a, jedne od ključnih pokrovitelja Haškog tribunala, dodatno slabi međunarodni okvir koji štiti te presude od političkog osporavanja.

Na kraju, važno je naglasiti da IRMCT formalno nastavlja s radom pod okriljem Ujedinjenih nacija, ali bez pune političke i finansijske podrške SAD-a, njegov autoritet i kapaciteti ostaju oslabljeni.

# UN
# SAD
# DONALD TRUMP
# AMERIKA
# JUGOSLAVIJA
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