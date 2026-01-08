Francuski poljoprivrednici koji protestuju dovoze traktore u centar Pariza

Francuski poljoprivrednici blokirali su u četvrtak lokacije u Parizu u znak protesta protiv sveobuhvatnog trgovinskog sporazuma koji će Evropska unija potpisati sa južnoameričkim zemljama i drugih lokalnih nezadovoljstava.

Slobodna trgovina

Poljoprivrednici iz sindikata Coordination Rurale pozvali su na proteste u Parizu usred bijesa zbog sporazuma o slobodnoj trgovini između Evropske unije i južnoameričkog bloka Mercosur, za koji se boje da bi mogao preplaviti zemlju jeftinim uvozom hrane, i načina na koji se vlada nosi sa bolešću stoke.

- Nalazimo se između ogorčenosti i očaja. Osjećamo se napušteno, kao i s Mercosurom. Napušteni smo u korist svemirskog šatla, Airbusa ili automobila - rekao je za Reuters Stephane Pelletier, zamjenik predsjednika sindikata u Vienneu, u centralnoj Francuskoj.

Protest dolazi nekoliko dana nakon što je Evropska komisija ranije predložila da se poljoprivrednicima stavi na raspolaganje 45 milijardi eura sredstava EU i pristala je smanjiti uvozne carine na neka gnojiva u pokušaju da pridobije zemlje koje oklijevaju u svojoj podršci Mercosuru.

Trgovinski sporazum

Sporazum podržavaju zemlje poput Njemačke i Španije, a čini se da je Komisija dobila podršku Italije, što znači da bi imala glasove potrebne za odobrenje trgovinskog sporazuma sa ili bez francuske podrške. Glasanje o sporazumu očekuje se u petak.

Poljoprivrednici također zahtijevaju prekid klanja krava uzrokovanog nizom visoko zaraznih slučajeva kvrgave kože, koje smatraju pretjeranim i umjesto toga zalažu se za vakcinaciju.

Desetine traktora parkirane su na obali Sene ispod Eiffelovog tornja i blokiraju neke prilaze centru grada iz Peripheriquea, poput Porte d'Auteuila.

Uspjeli su stići do centra grada iako je francuska policija uvela strogu zabranu.