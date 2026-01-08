Tramp potpisao povlačenje i iz Venecijanske komisije i Vijeća za regionalnu saradnju

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) potpisao je izvršnu naredbu kojom je Amerika povukla svoje članstvo iz više od 60 međunarodnih organizacija.

Među njima se posebno izdvajaju Venecijanska komisija (Venice Commission) i Vijeće za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council). Ove institucije imaju poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu.

Venecijanska komisijaosnovana je 1990. godine kao savjetodavno tijelo pri Vijeću Evrope (Council of Europe). Cilj ove komisije bio je olakšati reforme u oblastima vladavine prava i pravosuđa u državama koje su prolazile tranziciju iz socijalizma i komunizma prema demokratskim sistemima.

Mišljenja Venecijanske komisije i dalje imaju izuzetnu važnost za reformske procese u Bosni i Hercegovini. Ova komisija je, između ostalog, davala mišljenja i o aktuelnim prijedlozima zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću VSTV BiH i Sudu Bosne i Hercegovine koji su trenutno u parlamentarnoj proceduri.

Što se tiče Vijeća za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council), radi se o međunarodnoj organizaciji osnovanoj 2008. godine, kao nasljedniku Balkanskog regionalnog okvira (Balkan Stability Pact). Cilj Vijeća je unapređenje regionalne saradnje i integracija zemalja Jugoistočne Evrope, te ubrzanje njihovog puta ka euroatlantskim integracijama, posebno ka Evropskoj uniji (European Union).

Ova institucija ima poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu i zbog toga što joj je sjedište u Sarajevu. Aktuelni direktor Vijeća za regionalnu saradnju je Amar Kapetanović.

Pored Venecijanske komisije i Vijeća za regionalnu saradnju, Sjedinjene Američke Države (SAD) su se povukle iz brojnih tijela povezanih s Ujedinjenim nacijama (United Nations), kao i iz različitih organizacija koje se bave borbom protiv klimatskih promjena.