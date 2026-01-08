Vodiči na vulkanu Etna protestuju zbog novih mjera sigurnosti

Vodiči koji turistima omogućavaju uživanje u impresivnom pogledu na sicilijansku Etnu izrazili su nezadovoljstvo zbog ograničenja koje su lokalne vlasti uvele nakon nekoliko erupcija ovog velikog vulkana u posljednjim sedmicama.
Zbog zabrane izleta za razgledavanje vulkanskih tokova lave, vodiči su po prvi put u nekoliko decenija organizovali štrajk, dok su turisti ostali uskraćeni za priliku da izbliza vide ovaj prirodni spektakl.
- Ove mjere efektivno poništavaju ulogu vodiča, lišavajući ih njihovih vještina, funkcije i profesionalne odgovornosti - navodi se u saopćenju regionalnog odbora vodiča, prenosi AP.
Tokovi lave izgledaju posebno impresivno nakon zalaska sunca, ali prema novim pravilima, izleti su dopušteni samo do sumraka, a posjetitelji se ne smiju približavati lavinom na manje od 200 metara. Također, ranije uvedeno ograničenje od 10 osoba po grupi sada se strogo primjenjuje, uključujući i zabranu korištenja dronova.
Etna je najaktivniji vulkan u Evropi. Njene padine privlače planinare, dok turisti manje skloni avanturama mogu uživati u pogledu iz daljine, a najimpresivniji prizor pruža se s obala Jonskog mora.
Sa visinom od 3.350 metara i širinom od 35 kilometara, sicilijanski gigant često pruža idealnu poziciju za svjedočenje snazi prirode. Najnovija ograničenja uvedena su nakon što je Etna započela seriju erupcija.
Vodiči, koji se očekuje da će u narednim danima nastaviti štrajk, nadaju se da će postići kompromis s vlastima koji će zaštititi njihovu profesiju, a istovremeno garantovati sigurnost posjetilaca.