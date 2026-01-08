Vodiči na vulkanu Etna protestuju zbog novih mjera sigurnosti

Vodiči koji turistima omogućavaju uživanje u impresivnom pogledu na sicilijansku Etnu izrazili su nezadovoljstvo zbog ograničenja koje su lokalne vlasti uvele nakon nekoliko erupcija ovog velikog vulkana u posljednjim sedmicama.

Zbog zabrane izleta za razgledavanje vulkanskih tokova lave, vodiči su po prvi put u nekoliko decenija organizovali štrajk, dok su turisti ostali uskraćeni za priliku da izbliza vide ovaj prirodni spektakl.

- Ove mjere efektivno poništavaju ulogu vodiča, lišavajući ih njihovih vještina, funkcije i profesionalne odgovornosti - navodi se u saopćenju regionalnog odbora vodiča, prenosi AP.