Amerika je najveći proizvođač nafte na svijetu: Evo zašto joj treba i venecuelanska

Iako Sjedinjene Američke Države proizvode više nafte nego bilo koja druga zemlja, predsjednik Donald Trump i visoki zvaničnici, uključujući državnog sekretara Marca Rubija, smatraju da američkim rafinerijama i dalje treba sirova nafta iz Venecuele.
Razlog leži u tome što nafta dobijena tokom buma eksploatacije škriljca - iz područja poput zapadnog Teksasa i Sjeverne Dakote - često nije odgovarajuće vrste za američke rafinerije.
Rafinerije od Puget Sounda do obale Teksasa projektovane su prije nekoliko decenija da prerađuju teže i „kiselije“ (s većim sadržajem sumpora) vrste sirove nafte, kakve SAD tradicionalno uvoze iz zemalja poput Kanade, Meksika i Venecuele.
„Naše rafinerije na obali Meksičkog zaljeva najbolje su na svijetu kada je riječ o preradi teške sirove nafte, a globalno postoji nestašica takve nafte. Zbog toga mislim da će, ako im se pruži prilika, postojati ogroman interes i potražnja iz privatnog sektora“, rekao je Rubio u nedjelju u emisiji This Week na ABC-ju.
Prema Američkom udruženju proizvođača goriva i petrokemije, oko 70% američkih rafinerijskih kapaciteta radi najefikasnije s težom sirovom naftom. Te rafinerije su uglavnom koncentrisane na obali Meksičkog zaljeva, gdje se nalazi devet od deset najvećih rafinerija u SAD-u.
Posljednjih godina proizvodnja nafte u Venecueli drastično je pala, a ono malo što se proizvede uglavnom se preusmjerava u zemlje poput Kube i Kine.
Kako su isporuke nafte iz Meksika i Venecuele u SAD opadale, rafinerije su se okrenule Kanadi, koja je povećala proizvodnju teške nafte iz naftnih pijesaka. Kanada danas isporučuje više nafte američkim rafinerijama nego svi ostali međunarodni dobavljači zajedno.
Ukupno gledano, oko 40% nafte koja se prerađuje u američkim rafinerijama dolazi iz uvoza kako bi se dobila odgovarajuća mješavina sirovina za proizvodnju različitih derivata – od benzina i dizela do mlaznog goriva i asfalta. Višak nafte proizvedene u SAD-u izvozi se u inostranstvo, otkako je prije deset godina ukinuta zabrana izvoza sirove nafte.
Od tada su Sjedinjene Američke Države postale jedan od najvećih izvoznika nafte na svijetu, šaljući tankere sirove nafte u Indiju, Kinu, Južnu Koreju i širom Evrope.