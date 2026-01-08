Amerika je najveći proizvođač nafte na svijetu: Evo zašto joj treba i venecuelanska

Iako Sjedinjene Američke Države proizvode više nafte nego bilo koja druga zemlja, predsjednik Donald Trump i visoki zvaničnici, uključujući državnog sekretara Marca Rubija, smatraju da američkim rafinerijama i dalje treba sirova nafta iz Venecuele.

Razlog leži u tome što nafta dobijena tokom buma eksploatacije škriljca - iz područja poput zapadnog Teksasa i Sjeverne Dakote - često nije odgovarajuće vrste za američke rafinerije.

Rafinerije od Puget Sounda do obale Teksasa projektovane su prije nekoliko decenija da prerađuju teže i „kiselije“ (s većim sadržajem sumpora) vrste sirove nafte, kakve SAD tradicionalno uvoze iz zemalja poput Kanade, Meksika i Venecuele.

„Naše rafinerije na obali Meksičkog zaljeva najbolje su na svijetu kada je riječ o preradi teške sirove nafte, a globalno postoji nestašica takve nafte. Zbog toga mislim da će, ako im se pruži prilika, postojati ogroman interes i potražnja iz privatnog sektora“, rekao je Rubio u nedjelju u emisiji This Week na ABC-ju.