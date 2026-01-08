Iz mitraljeza pucao na kuće u Gazi: Izraelski vojnik osuđen na 20 dana zatvora

Vojnik Izraelskih odbrambenih snaga (IDF – Israel Defense Forces), koji je na snimku zabilježen kako ispaljuje rafal hitaca prema Gazi, osuđen je na kaznu od 20 dana zatvora. Ovu informaciju potvrdio je međunarodni portparol Izraelskih odbrambenih snaga Nadav Šošani (Nadav Shoshani).

- Vojnik zabilježen na snimku postupio je suprotno propisanim procedurama, pucajući na neprofesionalan način i ne poštujući naređenja - napisao je Šošani.

Incident se dogodio iza ponoći 1. januara ove godine, odnosno tokom novogodišnje noći.

U izvještaju izraelske vojske navedeno je da će biti razmotreno da li će vojniku, nakon izdržavanja kazne, biti omogućeno da se vrati obavljanju borbenih zadataka.

Snimak se pojavio u trenutku kada, prema dostupnim navodima, raste zabrinutost unutar vrha izraelske vojske zbog neprimjerenog ponašanja pojedinih pripadnika.

Izraelski medij Kan (Kan Broadcasting Corporation) izvijestio je da je Generalštab Izraelskih odbrambenih snaga ove sedmice održao raspravu o disciplinskim pitanjima, uključujući zloupotrebu oružja, nepoštivanje naređenja te kršenje propisanih procedura.

Prema tim navodima, rukovodstvo izraelske vojske planira dodatno naglasiti značaj discipline među vojnicima.