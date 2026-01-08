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SUKOBI

Novi val izbjeglica u sjevernoj Siriji: Vlasti pozivaju civile da se evakuišu iz dijelova Alepa

Novinar AP-a navodi kako je čuo sporadične zvukove granatiranja, dok su civili jutros izlazili iz tog područja

Novi val izbjeglica. Anadolija

S. S.

8.1.2026

Sirijske vlasti upozorile su civile da napuste sporno područje u sjevernom gradu Alepu i otvorile im koridor za evakuaciju drugi dan zaredom, dok se sukobi između vladinih i kurdskih snaga nastavljaju.

Vlada provincije Alep dala je stanovnicima rok do 13 sati po lokalnom vremenu za evakuaciju u koordinaciji s vojskom.

Državna novinska agencija SANA, pozivajući se na vojsku, izjavila je da će vojska započeti "ciljane operacije" protiv Sirijskih demokratskih snaga (SDF) predvođenih Kurdima u naseljima Šejh Maksud (Sheikh Maqsoud),  Ašrafije (Achrafieh) i Bani Zaid pola sata nakon tog roka, javlja AP.

Novinar AP-a navodi kako je čuo sporadične zvukove granatiranja, dok su civili jutros izlazili iz tog područja.

Svaka strana je optužila drugu za namjerno gađanje civilnih naselja i infrastrukture.

Sukobi se događaju usred zastoja u političkim pregovorima između države i SDF-a.

Rukovodstvo u Damasku, pod privremenim predsjednikom AhmEdom al-Šaraom (Ahmadom al-Sharaaom), potpisalo je u martu sporazum sa SDF-om, koji kontroliše veći dio sjeveroistoka, o spajanju sa sirijskom vojskom do kraja 2025. godine.

Neke od frakcija koje čine novu sirijsku vojsku, formiranu nakon pada bivšeg predsjednika Bašara al-Asada (Bashara al-Assada) u pobunjeničkoj ofanzivi u decembru 2024. godine, prethodno su bile pobunjeničke grupe koje je podržavala Turska i koje imaju dugu historiju sukoba s kurdskim snagama.

SDF je godinama bio glavni američki partner u Siriji u borbi protiv grupe Islamska država, ali Turska smatra SDF terorističkom organizacijom zbog njihove povezanosti s Radničkom partijom Kurdistana, koja vodi dugotrajnu pobunu u Turskoj.

# SUKOB
# KURDI
# ALEP
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