Novi val izbjeglica u sjevernoj Siriji: Vlasti pozivaju civile da se evakuišu iz dijelova Alepa

Sirijske vlasti upozorile su civile da napuste sporno područje u sjevernom gradu Alepu i otvorile im koridor za evakuaciju drugi dan zaredom, dok se sukobi između vladinih i kurdskih snaga nastavljaju.

Vlada provincije Alep dala je stanovnicima rok do 13 sati po lokalnom vremenu za evakuaciju u koordinaciji s vojskom.

Državna novinska agencija SANA, pozivajući se na vojsku, izjavila je da će vojska započeti "ciljane operacije" protiv Sirijskih demokratskih snaga (SDF) predvođenih Kurdima u naseljima Šejh Maksud (Sheikh Maqsoud), Ašrafije (Achrafieh) i Bani Zaid pola sata nakon tog roka, javlja AP.

Novinar AP-a navodi kako je čuo sporadične zvukove granatiranja, dok su civili jutros izlazili iz tog područja.

Svaka strana je optužila drugu za namjerno gađanje civilnih naselja i infrastrukture.

Sukobi se događaju usred zastoja u političkim pregovorima između države i SDF-a.

Rukovodstvo u Damasku, pod privremenim predsjednikom AhmEdom al-Šaraom (Ahmadom al-Sharaaom), potpisalo je u martu sporazum sa SDF-om, koji kontroliše veći dio sjeveroistoka, o spajanju sa sirijskom vojskom do kraja 2025. godine.

Neke od frakcija koje čine novu sirijsku vojsku, formiranu nakon pada bivšeg predsjednika Bašara al-Asada (Bashara al-Assada) u pobunjeničkoj ofanzivi u decembru 2024. godine, prethodno su bile pobunjeničke grupe koje je podržavala Turska i koje imaju dugu historiju sukoba s kurdskim snagama.

SDF je godinama bio glavni američki partner u Siriji u borbi protiv grupe Islamska država, ali Turska smatra SDF terorističkom organizacijom zbog njihove povezanosti s Radničkom partijom Kurdistana, koja vodi dugotrajnu pobunu u Turskoj.