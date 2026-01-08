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MAJKA TROJE DJECE

Smrt Rene Nikol Gud zapalila SAD: Ko je žena ubijena tokom racije imigracionih agenata

U trenutku smrti bila je prisutna kao legalna posmatračica tokom racije ICE-a na jugu grada

Rene Nikol Gud. Platforma X

M. Až.

8.1.2026

Žena čija je smrt izazvala talas protesta širom Sjedinjenih Američkih Država identifikovana je kao Rene Nikol Gud (Renee Nicole Good), 37-godišnja majka troje djece koju je tokom racije ubio federalni imigracioni agent u Mineapolisu.

Gud je bila državljanka SAD-a, nagrađivana pjesnikinja i gitaristica amaterka, koja se u Mineapolis doselila prošle godine. Prema navodima zvaničnika, u trenutku smrti bila je prisutna kao legalna posmatračica tokom racije ICE-a na jugu grada, u ulozi volonterke zadužene za praćenje postupanja policije i poštovanje zakonskih prava građana.

Ovaj slučaj pokrenuo je masovne proteste širom SAD-a, uz optužbe za policijsku brutalnost, zloupotrebu ovlaštenja i neodgovornu upotrebu sile federalnih agenata.

Druga verzija

Administracija predsjednika Donalda Trampa iznijela je drugačiju verziju događaja. Tramp i ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem (Kristi Noem) tvrde da je Gud ometala rad policijskih službenika tokom racije.

Noem je navela da je Gud blokirala agente vozilom, vikala na njih i pokušala pregaziti jednog policajca, nakon čega je agent otvorio vatru.

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej (Jacob Frey) oštro je odbacio takve tvrdnje. Nakon što je, kako je rekao, lično pregledao snimak incidenta, ocijenio je da je agent postupao krajnje nepromišljeno.

- Ovo je bio agent koji je neodgovorno koristio moć, što je rezultiralo smrću i ubistvom jedne osobe - rekao je Frej.

Porodica demantovala navode

Porodica Rene Gud demantovala je navode Bijele kuće. Njena majka Dona Ganger izjavila je da njena kćerka nije predstavljala prijetnju agentima ICE-a, ističući da je cijeli život bila posvećena pomaganju drugima i brizi za zajednicu.

Za porodicu stradale žene prikupljeno je više od 370.000 dolara u svega deset sati, dok su u brojnim američkim gradovima održani protesti na kojima su demonstranti nosili transparente s porukom "Pravda za Reni".

Gud je ubijena svega nekoliko blokova od svog doma, u blizini mjesta gdje je 2020. godine ubijen Džordž Flojd (George Floyd), čija je smrt tada pokrenula globalne proteste protiv policijskog nasilja i rasizma.

# MINNESOTA
# MINNEAPOLIS
# SAD
# ICE
# RENEE NICOLE GOOD
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