Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NJUJORK

Maduro i supruga u pritvoru u Bruklinu: Stroga izolacija i teški uslovi u ozloglašenom centru

Maduro i Flores smješteni su u odvojenim ćelijama, izolirani od opće zatvorske populacije

Maduro: Pritvoren u Bruklinu. Bijela kuća/Google maps

M. Až.

8.1.2026

Nekadašnji stanari prostrane predsjedničke palače, svrgnuti venezuelanski lider Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) i njegova supruga Silija Flores (Cilia Flores), sada se suočavaju s potpuno drugačijom stvarnošću iza zidina ozloglašenog Metropolitanskog pritvorskog centra u Bruklinu. Kako piše CNN, u pritvoru ih očekuju strogi uslovi boravka i pojačane sigurnosne mjere.

Teški uslovi boravka

Metropolitanski pritvorski centar u Njujorku poznat je po lošim uslovima, čestim nestancima struje i hroničnom nedostatku osoblja. Savezni zatvorski konsultant Sem Mangel (Sam Mangel) bez zadrške opisao je stanje u toj ustanovi.

- To je zaista pakao. Klimatizacija je loša, grijanje također. Svaki zatvorenik dobija jednu vunenu deku. Spava se na vrlo tankoj kombinaciji madraca i jastuka debljine oko pet centimetara, položenih na metalnu ploču - rekao je za CNN.

Odvojeni i pod pojačanim nadzorom

Prema procjenama stručnjaka, Maduro i Flores smješteni su u odvojenim ćelijama, izolirani od opće zatvorske populacije. 

- U njegovom slučaju, riječ je o ozbiljnom sigurnosnom riziku u općoj populaciji - objasnio je Mangel.

- Niko ne zna kako bi drugi zatvorenici mogli reagirati na njega – pripadnici bandi ili kartela – tako da bi njegovo uključivanje u opću populaciju u bilo kojem trenutku predstavljalo ogroman sigurnosni rizik za ustanovu - dodao je.

Boravak u izolaciji, poznatoj kao Posebna stambena jedinica (SHU), znači da zatvorenici provode i do 23 sata dnevno zaključani u ćelijama, uz vrlo ograničen pristup aktivnostima izvan njih. Hju Hurvic (Hugh Hurwitz), bivši direktor Saveznog ureda za zatvore, naveo je da par vjerovatno nema redovan međusobni kontakt, osim u slučaju da im se termini sastanaka s advokatima poklope.

Sudski postupak i opasno okruženje

Na prvom pojavljivanju pred sudom na Menhetnu u ponedjeljak, 5. januara, Maduro i Flores izjasnili su se da nisu krivi po optužbama za trgovinu drogom i oružjem. Sudija ih je upoznao s pravom na konsultacije s konzularnim predstavnicima Venecuele.

Riječ je o pritvorskom centru čije uslove advokati i zatvorenici bez ustezanja opisuju kao "odvratne" i "užasavajuće". MDC se smatra opasnim mjestom, gdje su tokom 2024. godine ubijena dva zatvorenika, dok su vlasti dodatno pod pritiskom nakon slučaja Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), koji je 2019. godine izvršio samoubistvo u drugom njujorškom pritvoru. Hurvic smatra da su zbog toga sigurnosni protokoli sada izuzetno strogi.

- Ne mogu sebi priuštiti još jedan incident poput Epstinovog - zaključio je.

# NICOLAS MADURO
# NJUJORK
# SAD
# CILIA FLORES
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.