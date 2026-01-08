Maduro i supruga u pritvoru u Bruklinu: Stroga izolacija i teški uslovi u ozloglašenom centru

Nekadašnji stanari prostrane predsjedničke palače, svrgnuti venezuelanski lider Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) i njegova supruga Silija Flores (Cilia Flores), sada se suočavaju s potpuno drugačijom stvarnošću iza zidina ozloglašenog Metropolitanskog pritvorskog centra u Bruklinu. Kako piše CNN, u pritvoru ih očekuju strogi uslovi boravka i pojačane sigurnosne mjere.

Teški uslovi boravka

Metropolitanski pritvorski centar u Njujorku poznat je po lošim uslovima, čestim nestancima struje i hroničnom nedostatku osoblja. Savezni zatvorski konsultant Sem Mangel (Sam Mangel) bez zadrške opisao je stanje u toj ustanovi.

- To je zaista pakao. Klimatizacija je loša, grijanje također. Svaki zatvorenik dobija jednu vunenu deku. Spava se na vrlo tankoj kombinaciji madraca i jastuka debljine oko pet centimetara, položenih na metalnu ploču - rekao je za CNN.

Odvojeni i pod pojačanim nadzorom

Prema procjenama stručnjaka, Maduro i Flores smješteni su u odvojenim ćelijama, izolirani od opće zatvorske populacije.

- U njegovom slučaju, riječ je o ozbiljnom sigurnosnom riziku u općoj populaciji - objasnio je Mangel.

- Niko ne zna kako bi drugi zatvorenici mogli reagirati na njega – pripadnici bandi ili kartela – tako da bi njegovo uključivanje u opću populaciju u bilo kojem trenutku predstavljalo ogroman sigurnosni rizik za ustanovu - dodao je.

Boravak u izolaciji, poznatoj kao Posebna stambena jedinica (SHU), znači da zatvorenici provode i do 23 sata dnevno zaključani u ćelijama, uz vrlo ograničen pristup aktivnostima izvan njih. Hju Hurvic (Hugh Hurwitz), bivši direktor Saveznog ureda za zatvore, naveo je da par vjerovatno nema redovan međusobni kontakt, osim u slučaju da im se termini sastanaka s advokatima poklope.

Sudski postupak i opasno okruženje

Na prvom pojavljivanju pred sudom na Menhetnu u ponedjeljak, 5. januara, Maduro i Flores izjasnili su se da nisu krivi po optužbama za trgovinu drogom i oružjem. Sudija ih je upoznao s pravom na konsultacije s konzularnim predstavnicima Venecuele.