Tramp namjerava krupnom kapitalu zabraniti kupovinu kuća namijenjenih za jednu porodicu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) poručio je da namjerava zabraniti velikim institucionalnim investitorima kupovinu stambenih nekretnina namijenjenih za jednu porodicu.

"Vrhunac američkog sna"

Kao razlog naveo je činjenicu da je rast korporativnog vlasništva nad takvim nekretninama doveo do toga da one postanu sve manje dostupne prosječnim Amerikancima.

- Kupovina i posjedovanje vlastitog doma decenijama su bili vrhunac američkog sna. To je bila nagrada za naporan rad i odgovorno ponašanje, ali taj san danas postaje nedostižan za previše ljudi, posebno za mlađe Amerikance, zbog rekordne inflacije koju su izazvali Džo Bajden (Joe Biden) i demokrate u Kongresu - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Prema njegovim riječima, već preduzima korake kako bi se velikim institucionalnim investitorima onemogućila kupovina kuća za jednu porodicu, a najavio je i da će od Kongresa zatražiti da takve mjere potvrdi.

- Ljudi žive u domovima, a ne korporacije - poručio je Tramp.

Fondovi za ulaganje u nekretnine i drugi veliki institucionalni investitori u svojim portfeljima posjeduju značajan broj kuća namijenjenih za jednu porodicu, koje potom iznajmljuju. Kritičari takve prakse smatraju da je upravo to smanjilo broj potencijalnih vlasnika i doprinijelo rastu cijena stambenih nekretnina.

Prosječna cijena kuće

Predsjednik SAD-a zasad nije iznio detalje o tome kako bi zabrana bila provedena. Procjenjuje se da bi o toj inicijativi mogao govoriti i na Svjetskom ekonomskom forumu, koji će za dvije sedmice biti održan u Davosu.

Prema podacima kompanije National Association of Realtors, prosječna cijena kuće za jednu porodicu u trećem kvartalu prošle godine iznosila je 426.800 dolara (714.493 KM), dok je tokom ljeta dostigla rekordnih 435.300 dolara (728.723 KM). Istovremeno, prema podacima banke Mortgage News Daily, prosječna fiksna kamatna stopa na 30-godišnju hipoteku trenutno iznosi 6,2 posto.

Kako navodi Private Equity Stakeholder Project, kompanija Blackstone je tokom prošle godine bila najveći privatni vlasnik stambenih jedinica u SAD-u, s ukupno oko 230.000 nekretnina, prenosi CNBC.