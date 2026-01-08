Nakon što je ubijena žena u Mineapolisu: Demonstranti se sukobili s policijom ispred objekta ICE-a

Demonstranti su se u četvrtak sukobili s policijom ispred objekta Službe za imigraciju i carine (ICE) u Mineapolisu, u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što su pokušali blokirati izlazak vozila saveznih agenata iz tog kompleksa, javlja Anadolu.

Žena koju je u srijedu tokom operacije provođenja zakona u američkoj saveznoj državi Minesota nasmrt upucao agent ICE-a identificirana je kao Rene Nikole Gud (Renee Nicole Good).

Ministarstvo domovinske sigurnosti (Department of Homeland Security) tvrdilo je da je Good (37) pokušala udariti službenike svojim vozilom, nakon čega je agent pucao u onome što su zvaničnici opisali kao čin "samoodbrane".

Lokalni zvaničnici osporili su takvu verziju događaja. Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej (Jacob Frey) rekao je da je pregledao videosnimak pucnjave i odbacio tvrdnje da je ona bila opravdana, nazvavši je neodgovornom upotrebom sile. Također je zatražio da savezni imigracijski agenti napuste grad.

U zajedničkom saopćenju povodom incidenta, Gradsko vijeće Mineapolisa navelo je da je Gud bila stanovnica grada čiji je "život danas oduzela savezna vlada".

- Svako ko ubije nekoga u našem gradu zaslužuje da bude uhapšen, da se provede istraga i da bude procesuiran u punom obimu zakona - navelo je vijeće, zahtijevajući da ICE „odmah napusti naš grad kako bismo se riješili njihovog haosa i nasilja koje je danas okončalo život jedne od naših komšinica“.