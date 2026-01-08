Američki Senat pokrenuo inicijativu za ograničavanje Trampovih ratnih ovlasti prema Venecueli

Američki Senat je u četvrtak pokrenuo mjeru čiji je cilj ograničavanje ovlasti predsjednika Donalda Trampa za pokretanje vojnih udara protiv Venecuele, javlja Anadolu.

Senat je prihvatio prijedlog za izuzimanje Rezolucije o ratnim ovlastima iz daljnje nadležnosti odbora, glasovima 52 prema 47.

Pet republikanskih senatora – Džoš Hawley, Lisa Murkovski, Susan Kolins, Rand Pol i Tod Jang– glasalo je za prijedlog zakona koji je podnio demokratski senator Tim Kejn.

Republikanski senator Stiv Dejns nije glasao.

Odlučujuće glasanje očekuje se naredne sedmice.

Dva prethodna pokušaja da se u gornjem domu pokrene slična rezolucija odbijena su prošle godine od strane republikanaca, dok je Trampova administracija pojačavala vojni pritisak na Venecuelu, uz udare koji su započeli u septembru.

Prošlog vikenda Sjedinjene Američke Države su dramatično eskalirale konfrontaciju vojnom operacijom u Venecueli, tokom koje su zarobljeni predsjednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores. Tramp je kasnije izjavio da će njegova administracija tokom prijelaznog perioda „upravljati“ Venecuelom i njenim naftnim resursima.

Govoreći uoči glasanja, Kejn je rekao da se američke trupe ne bi smjele koristiti u neprijateljstvima u Venecueli bez glasanja u Kongresu, kako to zahtijeva Ustav.

- Prije nego što pošaljete naše sinove i kćeri u rat, dođite u Kongres… i s tim sam pokrenuo postupak da se Odbor za vanjske odnose razriješi daljnjeg razmatranja S.J. Res. 98, kako bi se naložilo povlačenje Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država iz neprijateljstava u ili protiv Venecuele koja nisu odobrena od strane Kongresa.

Kejn je naglasio da njegova rezolucija ne dovodi u pitanje izvršenje naloga za hapšenje Madura iz prošle sedmice, navodeći da bi važeći nalog kojim se on privodi pravdi u SAD-u bio koristan i za Ameriku i za Venecuelu.