Prvi put u 25 godina: Palo 10 cm snijega u Maroku

Meteorološki stručnjaci navode da su snježne padavine izazvali snažan ciklon koji je zahvatio Maroko, praćen prodorom veoma hladne zračne mase. Prema objašnjenju stručnjaka iz Arab Weathera, temperature su se spustile gotovo do nule čak i u nižim predjelima, što je omogućilo da snježne pahulje ostanu na tlu bez topljenja.

Ulice i trgovi ovog grada osvanuli su prekriveni bijelim pokrivačem, izazivajući iznenađenje i brojna pitanja o uzrocima ovako rijetke zimske pojave u ovom dijelu zemlje.

Grad Oujda, na istoku Maroka, jutros se probudio prekriven snijegom, prizorom koji stanovnici nisu vidjeli gotovo 25 godina.

Dodatni faktor bila je geografska pozicija Oujde, otvorena prema hladnim sjevernim i istočnim vjetrovima, zbog čega su padavine umjesto kiše prešle u snijeg. Snijeg je počeo padati u utorak navečer, a u samom centru grada formirao se sloj debljine oko dva centimetra.

U okolnim područjima, uključujući sela Tinisan i Touissit, zabilježene su znatno obilnije snježne padavine, s visinom snijega između sedam i deset centimetara.

Iako je hladni val donio niske temperature, stanovnici su s oduševljenjem dočekali ovu rijetku pojavu.

- Snijeg nam je, uprkos hladnoći, donio posebnu radost. Ove padavine su dobra vijest za vodne rezerve i oživljavanje poljoprivredne sezone u regiji - ističu građani.