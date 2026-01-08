Tramp hoće da kupi stanovnike Grenlanda: Evo koliko im nudi da se odvoje od Danske

Iako tačan iznos i način isplate nisu precizirani, američki zvaničnici, uključujući saradnike Bijele kuće, razmatrali su cifre od 10.000 do 100.000 dolara po osobi, rekli su dva izvora, koji su željeli ostati anonimni zbog prirode unutrašnjih razgovora.

Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država razmatrali su mogućnost jednokratnih isplata stanovnicima Grenlanda kako bi ih uvjerili da se odvoje od Danske i eventualno priključe SAD, navode četiri izvora upoznata sa pitanjem za Reuters.

Ideja o direktnom plaćanju stanovnicima Grenlanda, prekomorske teritorije Danske, daje jedno objašnjenje kako bi SAD mogle pokušati "kupiti" ostrvo sa 57.000 stanovnika, uprkos tvrdnjama vlasti u Kopenhagenu i Nuuku da Grenland nije na prodaju.

Ova taktika je samo jedna od opcija koje Bijela kuća razmatra u vezi sa pribavljanjem Grenlanda, uključujući i potencijalnu upotrebu američke vojske. Ipak, takav potez nosi rizik da djeluje previše transakcijski, pa čak i ponižavajuće za populaciju koja dugo raspravlja o svojoj nezavisnosti i ekonomskom odnosu sa Danskom.

- Dosta je bilo ... Nema više fantazija o aneksiji - napisao je premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen u objavi na Facebooku u nedjelju, nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp ponovo izjavio da SAD treba pribaviti ostrvo.

Stav evropskih lidera

Lideri u Kopenhagenu i širom Evrope reagovali su sa prezirom na komentare Trampa i drugih zvaničnika Bijele kuće koji su posljednjih dana tvrdili pravo SAD na Grenland, posebno imajući u vidu da su SAD i Danska saveznici u NATO-u sa međusobnim sporazumom o odbrani.

U utorak su Francuska, Njemačka, Italija, Poljska, Španija, Britanija i Danska izdale zajedničku izjavu, navodeći da samo Grenland i Danska mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču njihovih međusobnih odnosa.

Na upit o razgovorima o kupovini ostrva, uključujući mogućnost direktnih isplata stanovnicima Grenlanda, Bijela kuća je Reutersu uputila izjave portparolke Karoline Livit i državnog sekretara Marka Rubija. Livit je priznala da Tramp i njegovi savjetnici za nacionalnu bezbjednost "razmatraju kako bi potencijalna kupovina izgledala". Rubi je rekao da će se sljedeće sedmice sastati sa danskim kolegom u Vašingtonu kako bi razgovarali o Grenlandu.

Danska ambasada je odbila komentarisati, a predstavništvo Grenlanda u Vašingtonu nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

Razgovori o Grenlandu postaju ozbiljniji

Tramp već dugo tvrdi da bi SAD trebalo pribaviti Grenland, između ostalog zbog bogatstva minerala potrebnih za napredne vojne primjene, ali i zbog geopolitičke važnosti Zapadne hemisfere.

Iako su unutrašnje deliberacije o tome kako "pribaviti" Grenland trajale među Trampovim savjetnicima još prije godinu dana, hitnost je obnovljena nakon što je njegova administracija tokom vikenda izvršila operaciju hvatanja lidera Venecuele Nikolasa Madura, prema izvorima upoznatim sa internim razmatranjima.

Jedan izvor je naveo da su savjetnici Bijele kuće željeli iskoristiti zamah iz operacije protiv Madura za ostvarenje Trampovih dugoročnih geopolitičkih ciljeva.