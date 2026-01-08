Prekinuti internet i telefonske linije u Iranu, u toku masovni protesti: Ima mrtvih i ranjenih

Internet i telefonske linije širom Irana prekinuti su u četvrtak navečer, istovremeno s izbijanjem velikih protesta u više gradova, uključujući Teheran. Građani su izlazili na ulice i s balkona uzvikivali parole nakon poziva izgnanog prijestolonasljednika Reze Pahlavija na masovno okupljanje, javili su očevici. Protesti predstavljaju prvi ozbiljan test da li se iranska javnost može mobilizirati na poziv Reze Pahlavija, čiji je otac napustio zemlju neposredno prije Islamske revolucije 1979. godine. Demonstranti su uzvikivali poruke podrške šahu, što je ranije moglo dovesti do smrtne kazne, a sada odražava duboko nezadovoljstvo zbog teške ekonomske situacije u zemlji.

Demonstracije su se tokom dana proširile i na druge gradove i ruralna područja, dok su brojne pijace i bazari zatvoreni u znak podrške protestima, javlja Associated Press. Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency, u nasilju povezanim s protestima do sada je poginulo najmanje 39 osoba, dok je više od 2.260 ljudi uhapšeno. Pritisak na vlasti Rast protesta dodatno pojačava pritisak na iransku civilnu vlast i vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamnejija. Kompanija Cloudflare i organizacija NetBlocks potvrdile su potpuni prekid internetskih veza, koji pripisuju intervenciji iranskih vlasti. Pokušaji uspostavljanja fiksnih i mobilnih poziva iz Dubaija prema Iranu bili su neuspješni, a slični prekidi u prošlosti često su prethodili oštrim represijama.

Protesti su zasad uglavnom bez jasnog vodstva, a još nije poznato kakav će konkretan utjecaj Pahlavijev poziv imati u narednim danima. - Nedostatak održive alternative ranije je potkopavao proteste u Iranu - napisao je Nejt Svonson iz Atlantskog savjeta u Vašingtonu. - Možda postoji hiljadu iranskih disidenata koji bi mogli postati poštovani državnici, poput Leha Valense u Poljskoj na kraju Hladnog rata. Ali do sada je iranski sigurnosni aparat uhapsio, progonio ili protjerao sve potencijalne lidere transformacije. Demonstracije su počele oko 20 sati po lokalnom vremenu. Stanovnici Teherana uzvikivali su parole poput "Smrt diktatoru!" i "Smrt Islamskoj Republici!", dok su se na ulicama mogli čuti i povici: "Ovo je posljednja bitka! Pahlavi će se vratiti!" "Tramp vas posmatra" - Velika nacijo Irana, oči svijeta su uprte u vas. Izađite na ulice i kao jedinstven front iznesite svoje zahtjeve - poručio je Pahlavi. - Upozoravam Islamsku Republiku, njenog vođu i Revolucionarnu gardu da vas svijet i predsjednik Donald Tramp pažljivo posmatraju. Represija nad narodom neće ostati bez odgovora.