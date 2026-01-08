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PRATE SITUACIJU

Tramp opet zaprijetio Teheranu: Ako počnu ubijati ljude udariti ćemo snažno

Ovo je druga ovakva prijetnja iz Vašingtona u posljednjih pet dana

Donald Tramp. AP

M. Až.

8.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) uputio je direktno upozorenje iranskim vlastima, poručivši da će Sjedinjene Američke Države odgovoriti ekstremnom silom ukoliko dođe do masovnog ubijanja demonstranata.

- Dali smo im do znanja da ćemo ih, ako počnu ubijati ljude, udariti izuzetno snažno", rekao je Tramp u intervjuu za radijskog voditelja Hjua Hjuita (Hugh Hewitt). Dodao je da Vašington situaciju prati "vrlo pažljivo" te da je Teheranu poslata poruka snažnija od one iznesene u javnosti, uz upozorenje da će u slučaju krvoprolića "morati platiti pakao".

Na pitanje kakvu poruku ima za građane Irana, Tramp je kratko poručio: "Morate se snažno držati svoje slobode", uz oštre kritike aktuelnog režima.

Ovo je druga ovakva prijetnja iz Vašingtona u posljednjih pet dana, što ukazuje na visok stepen spremnosti Sjedinjenih Američkih Država da reagiraju, uključujući i vojnu opciju.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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