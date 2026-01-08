Makron optužio Trampa za napuštanje saveznika: "Mi nismo najjači, ali držimo riječ"

- SAD su etablirana sila, ali koja se postepeno okreće od nekih svojih saveznika i udaljava od samih međunarodnih pravila koja je do nedavno promovisala - rekao je Makron obraćajući se francuskom diplomatskom koru u Palati Elizej.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) u oštrom obraćanju kritikovao je vanjsku politiku Sjedinjenih Američkih Država pod vodstvom Donalda Trampa (Donald Trump), poručivši da Vašington odstupa od međunarodnih pravila i udaljava se od svojih saveznika.

U nastavku govora upozorio je na slabljenje globalnog multilateralnog poretka.

- Multilateralne institucije funkcionišu sve manje efikasno. Živimo u svijetu velikih sila, uz stvarnu težnju da se svijet ponovo podijeli - kazao je francuski predsjednik.

Novi oblici dominacije

Makron je naglasio da Francuska odbacuje nove oblike dominacije i podređenosti.

- Francuska odbacuje novi kolonijalizam i novi imperijalizam, ali i vazalstvo i defetizam - poručio je.

Govoreći o poziciji svoje zemlje u Evropi i svijetu, istakao je da su napravljeni konkretni iskoraci.

- Ono što smo postigli za Francusku i u Evropi predstavlja korak u pravom smjeru. Više strateške autonomije i manja zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država i Kine - naveo je.

Međunarodno poštovanje

U govoru koji je ubrzo postao viralan, Makron je naglasio da Francuska uživa međunarodno poštovanje.

- Francuska drži datu riječ. Francuska ne prijeti svojim saveznicima niti partnerima. Francuska poštuje sve svoje partnere. Kroz ono što smo izgradili, pokazali smo da smo dosljedni, pouzdani i da se na nas može računati. Ponekad nismo najjači, često nismo ni najveći. Ali tamo gdje se obavežemo, to i ispunimo - poručio je Makron.

Ove poruke dolaze u trenutku kada se lideri Evropske unije, rastrgani između potrebe da brane međunarodno pravo i želje da zadrže Sjedinjene Američke Države kao ključnog ekonomskog partnera i saveznika u odbrani Ukrajine i šire, nastoje usaglasiti oko zajedničkog odgovora na poteze Vašingtona.