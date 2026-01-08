Užas u Iranu: Nevladina organizacija tvrdi da je ubijeno najmanje 45 demonstranata, među njima i djeca

Prema izvještajima IHR-a, među ubijenima je i najmanje osmero djece, što dodatno pojačava zabrinutost zbog razmjera nasilja nad civilima.

Nevladina organizacija Iran Human Rights (IHR), sa sjedištem u Norveškoj, objavila je nove podatke o stradanjima tokom aktuelnih protesta u Iranu, navodeći da su snage sigurnosti od kraja decembra ubile najmanje 45 demonstranata.

Organizacija ističe da je srijeda bila najsmrtonosniji dan od početka nemira, s ukupno 13 potvrđenih smrtnih slučajeva.

Uz to, broj uhapšenih premašio je 2.000, dok su stotine demonstranata zadobile povrede tokom intervencija snaga sigurnosti.

IHR također navodi da postoje potvrđeni izvještaji o upadima pripadnika sigurnosnih službi u bolnice, posebno u pokrajini Ilam, s ciljem hapšenja ranjenih prosvjednika ili oduzimanja tijela ubijenih.

Direktor organizacije Mahmud Amiri-Mogadam (Mahmood Amiry-Moghaddam) upozorio je da prikupljeni dokazi ukazuju na sve širu i brutalniju represiju.

- Dokazi koje prikupljamo pokazuju da opseg represije svakim danom postaje sve nasilniji i opsežniji - poručio je Amiri-Mogadam.