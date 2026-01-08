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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: "Samo me moja vlastita moralnost, a ne međunarodno pravo, može zaustaviti"

Moja vlastita moralnost. Moj vlastiti um. To je jedino što me može zaustaviti, rekao je

Donald Tramp. AP

Anadolija

8.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da je jedino što ga može zaustaviti njegova "vlastita moralnost", a ne međunarodno pravo, prenosi Anadolu.

Upitan postoje li ikakva ograničenja njegovim globalnim ovlastima, Tramp je u srijedu u intervjuu za New York Times rekao: "Da, postoji jedna stvar. Moja vlastita moralnost. Moj vlastiti um. To je jedino što me može zaustaviti."

"Ne treba mi međunarodno pravo - rekao je Trump, dodajući: „Ne želim povrijediti ljude.“

Na dodatno pitanje da li je njegova administracija obavezna poštivati međunarodno pravo, Trump je odgovorio: "Jesam", ali je dodao: "Zavisi od toga kako definišete međunarodno pravo."

# SAD
# DONALD TRUMP
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