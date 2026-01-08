Tramp: "Samo me moja vlastita moralnost, a ne međunarodno pravo, može zaustaviti"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da je jedino što ga može zaustaviti njegova "vlastita moralnost", a ne međunarodno pravo, prenosi Anadolu.

Upitan postoje li ikakva ograničenja njegovim globalnim ovlastima, Tramp je u srijedu u intervjuu za New York Times rekao: "Da, postoji jedna stvar. Moja vlastita moralnost. Moj vlastiti um. To je jedino što me može zaustaviti."

"Ne treba mi međunarodno pravo - rekao je Trump, dodajući: „Ne želim povrijediti ljude.“

Na dodatno pitanje da li je njegova administracija obavezna poštivati međunarodno pravo, Trump je odgovorio: "Jesam", ali je dodao: "Zavisi od toga kako definišete međunarodno pravo."