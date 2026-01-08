Identificiran američki agent koji je ubio majku troje djece u Mineapolisu

Džonatan Dejvid Ros (Jonathan David Ross), agent američke službe za imigraciju i carinu (ICE), odgovoran je za smrt 37-godišnje Rene Nikol Gud (Renee Nicole Good) tokom racije u Minneapolisu u srijedu, pokazuju sudski dokumenti. Ros je stanovnik Mineapolisa i veteran specijalnog tima za sprovođenje zakona i deportacije ICE-a.

Smrt Gud, majke troje djece, izazvala je bijes u Mineapolisu, a zvaničnici Minnesote i članovi Kongresa oštro su osudili incident. Hiljade ljudi okupilo se u srijedu navečer na mjestu pucnjave u znak protesta, dok su neki demokrati u Kongresu zaprijetili obustavom finansiranja Ministarstva za unutrašnju sigurnost. Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej (Jacob Frey) poručio je: "ICE: maknite se iz Mineapolisa." Savezni zvaničnici do sada nisu otkrili identitet agenta, iako je minneapolijski Star Tribune prvi identificirao Rosa u četvrtak. FBI je odbio uključiti policiju Minesote u istragu, što je guverner Tim Volc (Walz) okarakterisao riječima: "Izgleda vrlo, vrlo teško da ćemo dobiti pravičan ishod."