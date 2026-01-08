Identificiran američki agent koji je ubio majku troje djece u Mineapolisu

Džonatan Dejvid Ros (Jonathan David Ross), agent američke službe za imigraciju i carinu (ICE), odgovoran je za smrt 37-godišnje Rene Nikol Gud (Renee Nicole Good) tokom racije u Minneapolisu u srijedu, pokazuju sudski dokumenti.
Ros je stanovnik Mineapolisa i veteran specijalnog tima za sprovođenje zakona i deportacije ICE-a.
Smrt Gud, majke troje djece, izazvala je bijes u Mineapolisu, a zvaničnici Minnesote i članovi Kongresa oštro su osudili incident. Hiljade ljudi okupilo se u srijedu navečer na mjestu pucnjave u znak protesta, dok su neki demokrati u Kongresu zaprijetili obustavom finansiranja Ministarstva za unutrašnju sigurnost. Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej (Jacob Frey) poručio je: "ICE: maknite se iz Mineapolisa."
Savezni zvaničnici do sada nisu otkrili identitet agenta, iako je minneapolijski Star Tribune prvi identificirao Rosa u četvrtak. FBI je odbio uključiti policiju Minesote u istragu, što je guverner Tim Volc (Walz) okarakterisao riječima: "Izgleda vrlo, vrlo teško da ćemo dobiti pravičan ishod."
Ministarstvo za unutrašnju sigurnost nije odgovorilo na višestruke zahtjeve za komentar, a Ros se također nije oglasio.
Kristi Noem, sekretarka za unutrašnju sigurnost, nazvala je postupke Gud "činom domaćeg terorizma" i optužila je da je svojim vozilom blokirala savezne agente prije smrtonosnog ispaljivanja metaka. Noem je također nagovijestila da je agent prethodno "bio vučen" vozilom tokom policijske akcije prošle godine. Džej Di Vens (JD Vance) je na konferenciji u Bijeloj kući rekao da je neimenovani agent bio "vučen automobilom prije šest mjeseci", što se poklapa sa sudskim dokumentima u slučaju u Mineapolisu ljetos.
Videosnimci pucnjave, dijeljeni na društvenim mrežama, pokazuju da je Gud pokušavala okrenuti svoje vozilo i napustiti mjesto događaja dok je agent pokušavao otvoriti vrata suvozača. Ranije se vidi agent ICE-a kako obilazi vozilo s lijeve strane i, držeći telefon u lijevoj ruci, ispaljuje četiri hica iz pištolja. Vozilo je ubrzo potom udarilo u parkirani automobil.