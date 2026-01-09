Rusija izvela masovni zračni napad na Ukrajinu, kruže snimke udara Orešnika

Rusija je večeras izvela novi masovni zračni napad na Ukrajinu, pri čemu su snažne eksplozije odjeknule u glavnom gradu Kijevu i u Lavovu na zapadu zemlje. Sirene za zračnu opasnost oglasile su se širom države, dok je ukrajinska protuzračna odbrana aktivno djelovala protiv projektila i dronova, prenosi Kyiv Independent. Napad na Kijev U Kijevu su prve eksplozije zabilježene oko 23:45 sati po lokalnom vremenu. Prema informacijama lokalnih vlasti, sistemi protuzračne odbrane bili su uključeni u neutralizaciju prijetnje. Zračne snage prethodno su izdale upozorenje o mogućim balističkim projektlima i kretanju dronova prema glavnom gradu.

Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da se jedan dron srušio u blizini stambene zgrade u kijevskoj četvrti Darnicki. Na meti i Lavov Eksplozije su odjeknule i u Lavovu, najvećem gradu na zapadu Ukrajine, što je potvrdio gradonačelnik Andrij Sadovij. Prema prvim informacijama, meta napada bila je kritična infrastruktura. Stanovnici Lavova naveli su da su čuli ukupno deset eksplozija, samo nekoliko minuta nakon što su širom zemlje oglašene zračne uzbune. Postoji sumnja da je Rusija prema Lavovu ispalila balistički projektil srednjeg dometa tipa “Orešnik”. Snimak nadzorne kamere, za koji se vjeruje da prikazuje večerašnji napad, pokazuje udar ruskog balističkog projektila srednjeg dometa tipa “Orešnik” u području Lavovske oblasti. Prema dostupnim informacijama, projektil je bio opremljen konvencionalnim višestrukim neovisno navođenim bojevim glavama (MIRV). Šta je Orešnik? Orešnik je nova ruska balistička raketa srednjeg dometa (IRBM), sposobna nositi više nuklearnih ili konvencionalnih bojevih glava koje se odvojeno usmjeravaju prema ciljevima (MIRV tehnologija)..