Američki agenti usmrtili bračni par u Portlandu: Muškarac je ilegalni migrant iz Venecuele

U pucnjavi u Portlandu, u kojoj su učestvovali američki savezni agenti, ranjene su dvije osobe. Policija je saopćila da su muškarac i žena hitno prevezeni u bolnicu, ali da zasad nema informacija o njihovom zdravstvenom stanju.

Do incidenta je došlo dan nakon što je federalni agent u Minneapolisu usmrtio ženu, što je izazvalo val protesta širom Sjedinjenih Američkih Država zbog djelovanja saveznih snaga za provođenje zakona u američkim gradovima.

Američko Ministarstvo unutrašnje sigurnosti (DHS) navelo je da se putnik u vozilu dovodi u vezu s venecuelanskom kriminalnom mrežom Tren de Aragua, kao i s nedavnom pucnjavom u Portlandu, te da se radi o ilegalnom imigrantu.