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NOVI INCIDENT

Američki agenti usmrtili bračni par u Portlandu: Muškarac je ilegalni migrant iz Venecuele

Gradonačelnik Portlanda Kit Vilson zatražio je od Službe za imigraciju i carine (ICE) da privremeno obustavi sve aktivnosti u gradu dok se ne završi istraga o ovom slučaju

Haos u Portlandu. AP

S. S.

9.1.2026

U pucnjavi u Portlandu, u kojoj su učestvovali američki savezni agenti, ranjene su dvije osobe. Policija je saopćila da su muškarac i žena hitno prevezeni u bolnicu, ali da zasad nema informacija o njihovom zdravstvenom stanju.

Do incidenta je došlo dan nakon što je federalni agent u Minneapolisu usmrtio ženu, što je izazvalo val protesta širom Sjedinjenih Američkih Država zbog djelovanja saveznih snaga za provođenje zakona u američkim gradovima.

Američko Ministarstvo unutrašnje sigurnosti (DHS) navelo je da se putnik u vozilu dovodi u vezu s venecuelanskom kriminalnom mrežom Tren de Aragua, kao i s nedavnom pucnjavom u Portlandu, te da se radi o ilegalnom imigrantu.

Prema navodima BBC-a, pucnjavi je prethodilo zaustavljanje vozila u kojem su se nalazili muškarac i žena. Nakon što su se agenti legitimisali, vozač je navodno pokušao pregaziti pripadnike federalnih snaga, zbog čega je jedan agent, iz straha za vlastiti život, ispalio hitac. Riječ je o bračnom paru.

Gradonačelnik Portlanda Kit Vilson zatražio je od Službe za imigraciju i carine (ICE) da privremeno obustavi sve aktivnosti u gradu dok se ne završi istraga o ovom slučaju.

# PORTLAND
# SAD
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