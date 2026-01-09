Rusi: Ispalili smo Orešnik, ovo je osveta za napad na Putinovu rezidenciju

Rusko ministarstvo odbrane oglasilo se prvim zvaničnim saopćenjem nakon masovnog noćnog napada dronovima i projektilima na Ukrajinu, navodeći da je riječ o „visokopreciznom udaru velikog dometa“, u kojem je, kako tvrde, korišten i projektil srednjeg dometa Orešnik. Prema navodima Moskve, napad je izveden kao odgovor na, kako ga Rusija opisuje, „teroristički napad kijevskog režima“ na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, koji se, prema ruskim tvrdnjama, dogodio u noći 29. decembra 2025. godine.

Iz Ministarstva odbrane Rusije saopćeno je da su tokom noći lansirali visokoprecizno oružje dugog dometa s kopna i mora, uključujući mobilni raketni sistem Orešnik, te izveli napade bespilotnim letjelicama na, kako navode, ključne objekte u Ukrajini. Kao mete su označeni pogoni za proizvodnju dronova i energetska infrastruktura za koju Rusija tvrdi da podržava ukrajinski vojno-industrijski kompleks. Iako Ukrajina nije potvrdila da je u napadu na zapadni grad Lavov korišten Orešnik, ukrajinska vojska je saopćila da je projektil letio brzinom od oko 13.000 kilometara na sat. Zvanični Kijev negira da je ikada napao Putinovu rezidenciju, a ruske tvrdnje odbacile su i gotovo sve članice NATO-a, uključujući Sjedinjene Američke Države, ističući da ne postoje dokazi da se takav napad dogodio.

U masovnom ruskom napadu na Ukrajinu, koji je izveden sinoć, u Kijevu su poginule najmanje četiri osobe, dok je 19 ljudi povrijeđeno. Među stradalima je i jedan bolničar, koji je poginuo u takozvanom „dvostrukom udaru“, potvrdio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Naveo je i da su četiri bolničara povrijeđena dok su pomagali građanima u okrugu Darnicki. Napadi su izazvali veliku materijalnu štetu u više dijelova grada. Oštećene su stambene zgrade u četvrtima Pečersk i Desnjanski, dok su požari izbili u Ševčenkivskom i Dnjiprovskom okrugu. U Darnickom okrugu dron se srušio u dvorište stambene zgrade, a udarni valovi i krhotine oštetili su dodatne objekte, uključujući i dječije igralište. Zbog udara na kritičnu infrastrukturu, dijelovi Kijeva ostali su bez vode i električne energije.