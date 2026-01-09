Senat usvojio rezoluciju kojom se ograničava provođenje daljnjih napada na Venecuelu: Glasalo i nekoliko Republikanaca

Demokrate i pet republikanaca glasali su za unapređivanje rezolucije o ratnim ovlaštenjima sa 52 glasa za i 47 protiv i osigurali glasanje o konačnom usvajanju sljedeće sedmice. Rezolucija praktično nema šanse da postane zakon jer bi je Tramp morao potpisati ako bi prošla Predstavnički dom kojim dominiraju republikanci. Ipak, to je bio značajan gest koji je pokazao nelagodu među nekim republikancima nakon što je američka vojska zarobila venecuelanskog lidera Nicolása Madura u iznenadnom noćnom napadu tokom vikenda.

Američki Senat je usvojio rezoluciju kojom bi se ograničila mogućnost predsjednika Donalda Trampa da provodi daljnje napade na Venecuelu, izražavajući neodobravanje zbog njegovih rastućih ambicija na zapadnoj hemisferi.

Trampova administracija sada nastoji kontrolirati naftne resurse Venecuele i njenu vladu, ali rezolucija o ratnim ovlaštenjima zahtijevala bi odobrenje Kongresa za bilo kakve daljnje napade na tu južnoameričku zemlju.

- Za mene je sve u tome da se ide naprijed - rekao je senator iz Missourija Josh Hawley, jedan od pet republikanskih glasova za rezoluciju.

- Ako predsjednik odluči: "Znate šta? Moram poslati trupe na teritoriju Venecuele", mislim da bi to zahtijevalo da se Kongres uključi - kazao je on.

Ostali republikanci koji su podržali rezoluciju bili su senatori Rand Paul iz Kentuckyja, Lisa Murkowski iz Aljaske, Susan Collins iz Mainea i Todd Young iz Indiane.

Tramp je reagirao na njihove glasove objavivši na društvenim mrežama da "nikada više ne bi trebali biti izabrani na neku funkciju" i da glasanje "u velikoj mjeri ometa američku samoodbranu i nacionalnu sigurnost".