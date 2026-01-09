Tramp nazvao sina iranskog šaha "finim čovjekom" i odbio njegovu ponudu: Ako Iran počne ubijati ljude, udarit ćemo žestoko

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odbacio je mogućnost sastanka sa samoproglašenim iranskim prijestolonasljednikom Rezom Pahlavijem, poručivši da Washington ne planira podržati alternativno vodstvo u Iranu u slučaju urušavanja aktuelne vlasti.

Tramp je Pahlavija, sina posljednjeg iranskog šaha svrgnutog Islamskom revolucijom 1979. godine, opisao kao "finu osobu" ali je naglasio da, s pozicije predsjednika SAD, ne smatra prikladnim da se s njim sastaje.

– Mislim da treba pustiti da se stvari razvijaju i da se vidi ko će se pojaviti. Nisam siguran da bi takav sastanak bio primjeren – rekao je Tramp u podkastu The Hugh Hewitt Show.