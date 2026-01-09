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PREDSJEDNIK SAD

Tramp nazvao sina iranskog šaha "finim čovjekom" i odbio njegovu ponudu: Ako Iran počne ubijati ljude, udarit ćemo žestoko

Mislim da treba pustiti da se stvari razvijaju i da se vidi ko će se pojaviti, rekao je Tramp

Donald Tramp. AP

S. S.

9.1.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odbacio je mogućnost sastanka sa samoproglašenim iranskim prijestolonasljednikom Rezom Pahlavijem, poručivši da Washington ne planira podržati alternativno vodstvo u Iranu u slučaju urušavanja aktuelne vlasti.

Tramp je Pahlavija, sina posljednjeg iranskog šaha svrgnutog Islamskom revolucijom 1979. godine, opisao kao "finu osobu" ali je naglasio da, s pozicije predsjednika SAD, ne smatra prikladnim da se s njim sastaje.

– Mislim da treba pustiti da se stvari razvijaju i da se vidi ko će se pojaviti. Nisam siguran da bi takav sastanak bio primjeren – rekao je Tramp u podkastu The Hugh Hewitt Show.

Pahlavi živi u SAD i predvodi monarhistički dio razjedinjene iranske opozicije. Trampove izjave jasno pokazuju da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju njegovu ideju da preuzme vođenje tranzicije u Iranu ukoliko dođe do raspada sadašnjeg sistema.

U međuvremenu, Iran potresaju protesti u više dijelova zemlje. Vlasti su u četvrtak prekinule pristup internetu, očito pokušavajući suzbiti protestni pokret, dok Pahlavi istovremeno poziva građane na nove demonstracije.

Američki predsjednik je i ranije upozoravao da će SAD reagovati ukoliko iranske vlasti krenu nasilno na demonstrante, a tu prijetnju je ponovio i jučer.

– Jako im loše ide. Jasno sam im dao do znanja da, ako počnu ubijati ljude, što obično rade tokom nereda, udarit ćemo ih vrlo snažno – poručio je Tramp.

Protesti u Iranu započeli su prošlog mjeseca zbog sve dublje ekonomske krize, nakon naglog pada vrijednosti rijala usljed strogih američkih sankcija. Iako su u početku bili fokusirani na ekonomske probleme, brzo su prerasli u šire antivladine demonstracije.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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