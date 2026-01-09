Ahatović za "Avaz": Američka aneksija Grenlanda urušila bi koheziju u NATO-u, nije isključeno da reaguju u Kolumbiji i na Kubi

Dešavanja u Venecueli, hapšenje Nikolasa Madura i otvorene prijetnje drugim suverenim državama nametnuli su pitanje da li svijetu prijete novi sukobi.

Vojni analitičar Nedžad Ahatović za "Avaz" je kazao kako situacija u Venecueli predstavlja presedan u savremenim međunarodnim odnosima.

- Hapšenje aktuelnog predsjednika jedne suverene države, bez mandata Vijeća sigurnosti UN-a, označava otvoreni povratak doktrine sile i unilateralizma. Time je međunarodno pravo faktički suspendovano u korist geopolitičkih interesa. Ovo nije pitanje Madura kao ličnosti, već poruka svim državama koje ne slijede zapadni geopolitički kurs. Poruka je nedvosmislena - ako se Vašington (Washington) na to odluči njihovoj vojnoj sili ste dostpuni 24 sata - kazao je Ahatović.

Očekujmo još akcija

Kada su u pitanju otvorene prijetnje Kolumbiji i Kubi koje je uputi američki predsjednik Donald Tramp, Ahatović je kazao da možemo očekivati još sličnih akcija poput one u Venecueli.

- Kuba je dugogodišnji strateški protivnik Vašingtona, dok Kolumbija ima unutrašnju nestabilnost i geostrateški značaj. Ako se procijeni da politički pritisak i sankcije ne daju rezultate, SAD mogu posegnuti za „brzim specijalnim operacijama“ ograničenog intenziteta – bez formalne objave rata, ali sa jasnim ciljevima promjene režima ili zastrašivanja - mišljenja je Ahatović za "Avaz".

Grenland je ključan

Kada govorimo o tenzijama oko Grenlanda Ahatović je mišljenja da bi direktna aneksija Grenlanda bila pravno i politički ekstremna, ali da je pritisak na Dansku kroz sigurnosne i ekonomske mehanizme realan.