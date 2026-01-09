Ahatović za "Avaz": Američka aneksija Grenlanda urušila bi koheziju u NATO-u, nije isključeno da reaguju u Kolumbiji i na Kubi

Dešavanja u Venecueli, hapšenje Nikolasa Madura i otvorene prijetnje drugim suverenim državama nametnuli su pitanje da li svijetu prijete novi sukobi.
Vojni analitičar Nedžad Ahatović za "Avaz" je kazao kako situacija u Venecueli predstavlja presedan u savremenim međunarodnim odnosima.
- Hapšenje aktuelnog predsjednika jedne suverene države, bez mandata Vijeća sigurnosti UN-a, označava otvoreni povratak doktrine sile i unilateralizma. Time je međunarodno pravo faktički suspendovano u korist geopolitičkih interesa. Ovo nije pitanje Madura kao ličnosti, već poruka svim državama koje ne slijede zapadni geopolitički kurs. Poruka je nedvosmislena - ako se Vašington (Washington) na to odluči njihovoj vojnoj sili ste dostpuni 24 sata - kazao je Ahatović.
Očekujmo još akcija
Kada su u pitanju otvorene prijetnje Kolumbiji i Kubi koje je uputi američki predsjednik Donald Tramp, Ahatović je kazao da možemo očekivati još sličnih akcija poput one u Venecueli.
- Kuba je dugogodišnji strateški protivnik Vašingtona, dok Kolumbija ima unutrašnju nestabilnost i geostrateški značaj. Ako se procijeni da politički pritisak i sankcije ne daju rezultate, SAD mogu posegnuti za „brzim specijalnim operacijama“ ograničenog intenziteta – bez formalne objave rata, ali sa jasnim ciljevima promjene režima ili zastrašivanja - mišljenja je Ahatović za "Avaz".
Grenland je ključan
Kada govorimo o tenzijama oko Grenlanda Ahatović je mišljenja da bi direktna aneksija Grenlanda bila pravno i politički ekstremna, ali da je pritisak na Dansku kroz sigurnosne i ekonomske mehanizme realan.
- Grenland je ključan zbog Arktika, resursa i kontrole sjevernih pomorskih ruta. Takav potez bi ozbiljno narušio koheziju NATO-a, ali vjerovatnije je da će SAD ići ka de facto kontroli, a ne formalnoj aneksiji - kazao je Ahatović za "Avaz".
Cilj energetski hendikep Kine
Ahatović je kazao i da se svijet već nalazi u fazi globalnog hibridnog sukoba niskog do srednjeg intenziteta.
- Umjesto jednog velikog rata, svjedočimo nizu regionalnih kriza, specijalnih operacija, ekonomskog rata i informacione dominacije. Opasnost leži u mogućnosti pogrešne procjene – posebno između velikih sila – što bi moglo eskalirati u direktan sukob. Ako se fokusiramo samo na SAD vidjećemo da iza svih gore pomenutih aktivnosti koje se poduzimaju, može se zaključiti da je američki cilj da se Kina energetski henidkepira. Naime, Venecuela je izvozila 80-90% svoje nafte prema Kini. Predsjednik Tramp je kazao kako neće zaustavljati izvoz venecuelnaske nafte, ali naravno profit od toga imat će isključivo američke naftne kompanije. Druga zemlja koja Kini isporučuje velike količine nafte je Iran, a vidimo da je i tamošnji režim skoro pa na koljenima. Dakle, obrazac je jasan, smanjujući joj ekonomske kompetencije, Kina kao glavni američki geopolitički protivnik se ograničava u tom globalnom hibridnom sukobu niskog do srednjeg intenziteta. To je ta nova Trampova vanjska politika Lock & Load – metak u cijev - kazao je.
BiH da izbjegava svrstavanje
Na pitanje gdje je Bosna i Hercegovina u ovim geopolitičkim i sigurnosnim previranjima Ahatović odgovara da smo na periferiji velikih globalnih sukoba, ali u zoni stalnog političkog i sigurnosnog pritiska.
- Slaba institucionalna struktura i unutrašnje podjele čine je ranjivom na hibridne prijetnje. Za BiH je ključno očuvanje unutrašnje stabilnosti, jačanje vlastitih sigurnosnih kapaciteta i izbjegavanje svrstavanja u sukobima velikih sila, jer bi cijenu takvih avantura platila isključivo sama država. Moramo divercificirati vanjsku politiku i sarađivati sa svima i tražiti načine da se dijalogom i mirnim putem rješavaju sporna pitanja - mišljenja je Ahatović.
On je dodao i kako se trebamo fokusirati na masovnije naoružavanje modernim borbenim sredstvima kao strateškim sredstvom odvraćanja od bilo kakve destabilizacije.