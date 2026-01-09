Oluja Goretti će pogoditi Evropu s jakim vjetrom, obilnom kišom i snijegom

Nekoliko regija širom Evrope bit će pogođeno jakim vremenskim nepogodama, od izuzetno snažnih vjetrova do snijega i niskih temperatura, s dolaskom oluje Goreti (Goretti). Veliki udar oluje osjetit će Velika Britanija, Francuska i Njemačka, a britanski Meteorološki ured izdao je crveno upozorenje na vjetar za ostrva Sicilij (Scilly) i Kornvol (Cornwall) na jugozapadu Engleske.

Evropu je u četvrtak, s dolaskom oluje Goreti, trebalo pogoditi nevrijeme koje je variralo od jakih vjetrova do snijega i niskih temperatura, a meteorolozi su izdali upozorenja od Velike Britanije do Njemačke.

Britanski Meteorološki ured izdao je crveno upozorenje na vjetar za ostrva Sicilij i Kornvol , što je najviši nivo upozorenja.

Izuzetno snažni vjetrovi brzine do 160 kilometara na sat očekuju se, uz upozorenje da će "vrlo veliki valovi donijeti opasne uvjete na obalnim područjima".

Također je izdato narandžasto upozorenje na snijeg u Velsu ( Walesu), Midlandsu i dijelovima sjeverne Engleske, uz prognozu da će u nekim područjima pasti do 30 centimetara snijega. Britanska Nacionalna željeznica saopćila je da će usluge biti željeznice biti pogođene u naredna dva dana i pozvala ljude da izbjegavaju putovanja osim ako nisu nužna.

Za sada nije bilo najava o poremećajima u zračnom saobraćaju iz Londona. Francuska se također priprema za oluju Goreti, koja će donijeti udare vjetra do 160 kilometara na sat u sjevernom departmanu Manše (Manche). U ovoj zemlji je 380.000 domova ostalo bez struje.

Škole će tamo ostati zatvorene u petak, a vremenska upozorenja izdata su u još 30 sjeverozapadnih regija.

- Potražite sklonište i ne koristite svoje vozilo - upozorila je prefektura Manše na platformi X, pozivajući stanovnike da pripreme rasvjetu za vanredne situacije i zalihe pitke vode.

U Njemačkoj se očekuje da će jaki snijeg i vjetrovi na sjeveru pogoditi škole, bolnice i transportne veze. Do 15 centimetara snijega moglo bi pasti na sjeveru, dok na jugu postoji rizik od poledice, prema Njemačkoj meteorološkoj službi (DWD).

Temperature bi ovog vikenda mogle pasti i do -20 stepeni u pojedinim područjima, rekao je meteorolog DWD-a Andreas Valter (Walter).

Neke oblasti su najavile zatvaranje škola u petak, uključujući sjeverne gradove Hamburg i Bremen. U Hamburgu je vrijeme već uzrokovalo kašnjenja i otkazivanja u javnom prijevozu u četvrtak.

Nacionalna željeznička kompanija Deutsche Bahn upozorila je na značajna kašnjenja u narednim danima i mobilizirala više od 14.000 zaposlenih da očiste snijeg s pruga i perona. DWD navodi da se očekuje da će oluja trajati do subote, dok će snježne padavine prestati u ponedjeljak.

Valter je rekao da je oluja izuzetak u poređenju s posljednjih nekoliko godina blažih zima, koje su posljedica klimatskih promjena.

- Još je moguće imati hladan mjesec sa snijegom, čak i dok temperature rastu zbog klimatskih promjena, ali takvi događaji će u budućnosti postajati rjeđi - rekao je.

Norveški meteorološki institut je u međuvremenu saopćio da je samo jedna regija u Norveškoj imala temperature iznad nule u četvrtak, arktički arhipelag Svalbard.