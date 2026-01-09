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PREOKRET

Tramp potvrdio: Zbog oslobađanja zarobljenika u Venecueli odustali smo od drugog talasa napada

Najmanje 100 milijardi dolara će uložiti veliki naftaši, sa kojima ću se danas sastati u Bijeloj kući, rekao je

Čekanje na oslobađanje zatvorenika. AP Photo/Cristian Hernandez

S. S.

9.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se danas na svojoj društvenoj mreži Truth social povodom situacije u Venecueli.

- Venecuela oslobađa veliki broj političkih zatvorenika kao znak traženja mira. Ovo je veoma važan i pametan gest. SAD i Venecuela dobro sarađuju, posebno kada je u pitanju obnova, u mnogo većem, boljem i modernijem obliku, njihove naftne i gasne infrastrukture - naveo je Tramp.

On je zatim dodao da se zbog ove saradnje odlučio na jedan značajan korak.

- Zbog ove saradnje, otkazao sam ranije očekivani drugi talas napada, koji izgleda da neće biti potreban, međutim, svi brodovi će ostati na mjestu iz sigurnosnih razloga. Najmanje 100 milijardi dolara će uložiti veliki naftaši, sa kojima ću se danas sastati u Bijeloj kući. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - napisao je Tramp.

Podsjetimo, venecuelanska vlada počela je da oslobađa grupu političkih zatvorenika, što je mjera koju je predsjednik parlamenta Horhe Rodrigez opisao kao "gest mira" i korak ka promociji nacionalnog suživota.

Jučer su članovi porodica političkih zatvorenika čekali ispred zatvorskih objekata, uključujući El Helikoide u Karakasu, dok su tokom večeri počela da se izdaju saopćenja o oslobađanju, prenosi portal El nacional.

V.d. predsjednica Delsi Rodrigez je rekla da se oslobađanja odnose na značajan broj venecuelanskih i stranih državljana, bez preciziranja ukupnog broja.

# VENECUELA
# DONALD TRUMP
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