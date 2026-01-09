Šokatna izjava ajatolaha Hamneija: Tramp će biti svrgnut, ruke su mu umrljane krvlju

Građanima Irana putem državne televizije obratio se ajatolah Ali Hamnei, za koga se prethodnih dana spekulisalo da bi mogao da pobjegne u Rusiju. Poručio je da demonstranti neće slomiti Islamsku Republiku i da neće tolerisati "djelovanje u ime stranih sila".
"Svi treba da znaju da se Islamska Republika neće povući. Neće tolerisati služenje strancima", rekao je Hamnei, kako prenose agencije.
Dodao je da će svakoga ko radi za "spoljne sile" odbaciti i narod i islamski sistem. Imao je i posebnu poruku za američkog predsjednika Donalda Trampa.
"Trebalo bi da se usredsredi na vođenje sopstvene države. Iran se neće povući", rekao je ajatolah.
U obraćanju je rekao da su ekonomske poteškoće stvarne i da se njima treba baviti, ali je istovremeno oštro osudio nasilje i paljenje imovine, poručivši da se takvi postupci ne mogu opravdati.
Proteste je razdvojio od onoga što je nazvao "neredima", tvrdeći da dio učesnika djeluje s ciljem destabilizacije zemlje i, kako je rekao, u interesu stranih sila.
Naglasio je da bezbjednosne snage moraju odlučno reagovati kako bi se očuvao red, dok su državni mediji njegov govor prenosili u trenutku kada su u zemlji već bila uvedena ozbiljna ograničenja interneta i mobilnih komunikacija.
Hamnei nastavlja s porukom za Trampa. Kaže da su ruke američkog predsjednika "umrljane krvlju više od hiljadu Iranaca".
"U dvanaestodnevnom ratu, hiljadu i nešto naših sunarodnika, osim zapovjednika, naučnika i dostojanstvenika, iz redova običnih ljudi, poginulo je kao šehidi (žrtve, op. ur.). A on je rekao: "Ja sam dao naredbu, ja sam zapovijedao tokom rata". Dakle, priznao je da su mu ruke umrljanje krvlju Iranaca. Ja sam pristalica iranske nacije". Šačica neiskusnih, nepažljivih i nepromišljenih ljudi vjeruje u to, prihvata to i djeluje prema njegovim željama", rekao je ajatolah u obraćanju.
Iranska nacija ne toleriše plaćenike u službi stranaca, nastavio je u svom govoru ajatolah Ali Hamnei. Kaže da će plaćenici biti odbačeni, te da će i Tramp biti "svrgnut".
"Što se tiče tog tipa (Trampa) koji sjedi tamo s arogancijom i ponosom, osuđujući cijeli svijet, on bi takođe trebalo da zna da su svi despoti i arogantne sile sveta, poput faraona, Nimroda, Reze-šaha Pahlavija, Mohameda Reze i njima sličnih, svrgnuti upravo kad su bili na vrhuncu svog ponosa. I ovaj će biti svrgnut", poručio je.
Šta se dešava u Iranu?
Masovni protesti zahvatili su iransku prijestonicu i brojne druge gradove, pokazuju video-snimci, u onome što se opisuje kao najveća demonstracija snage protivnika klerikalnog režima.
Mirni protesti u Teheranu i drugom po veličini gradu, Mašhadu, održani u četvrtak uveče, nisu bili rastjerani od strane sigurnosnih snaga, a snimke je verifikovao BBC Persian.
Ubrzo nakon toga, jedna organizacija za praćenje stanja izvijestila je o potpunom prekidu internet veze na nacionalnom nivou.
Na snimcima se mogu čuti demonstranti kako pozivaju na rušenje iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, kao i na povratak Reze Pahlavija, sina svrgnutog šaha koji živi u egzilu i koji je ranije pozvao svoje pristalice da izađu na ulice.