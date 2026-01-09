Šokatna izjava ajatolaha Hamneija: Tramp će biti svrgnut, ruke su mu umrljane krvlju

Građanima Irana putem državne televizije obratio se ajatolah Ali Hamnei, za koga se prethodnih dana spekulisalo da bi mogao da pobjegne u Rusiju. Poručio je da demonstranti neće slomiti Islamsku Republiku i da neće tolerisati "djelovanje u ime stranih sila".

"Svi treba da znaju da se Islamska Republika neće povući. Neće tolerisati služenje strancima", rekao je Hamnei, kako prenose agencije.

Dodao je da će svakoga ko radi za "spoljne sile" odbaciti i narod i islamski sistem. Imao je i posebnu poruku za američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Trebalo bi da se usredsredi na vođenje sopstvene države. Iran se neće povući", rekao je ajatolah.

U obraćanju je rekao da su ekonomske poteškoće stvarne i da se njima treba baviti, ali je istovremeno oštro osudio nasilje i paljenje imovine, poručivši da se takvi postupci ne mogu opravdati.

Proteste je razdvojio od onoga što je nazvao "neredima", tvrdeći da dio učesnika djeluje s ciljem destabilizacije zemlje i, kako je rekao, u interesu stranih sila.

Naglasio je da bezbjednosne snage moraju odlučno reagovati kako bi se očuvao red, dok su državni mediji njegov govor prenosili u trenutku kada su u zemlji već bila uvedena ozbiljna ograničenja interneta i mobilnih komunikacija.