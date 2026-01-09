Protesti zahvatili cijeli Iran: Sve gori, demonstranti poručuju "smrt diktatoru"

Antivladini protesti koji su prošlog mjeseca izbili u Teheranu proširili su se širom Irana. Prema dostupnim podacima, u nemirima je poginulo najmanje 43 ljudi, dok se na ulicama sve češće čuju slogani podrške Rezi Pahlaviju, sinu bivšeg iranskog šaha.
Protesti su započeli prije 12 dana zbog sloma nacionalne valute, hiperinflacije i naglog rasta troškova života, a ubrzo su zahvatili svih 31 iransku pokrajinu. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama mogu se čuti demonstranti koji pozivaju na svrgavanje vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i povratak Reze Pahlavija, koji je napustio Iran 1979. godine, neposredno uoči Islamske revolucije.
Pahlavi je putem društvenih mreža pozvao svoje pristalice da u četvrtak i petak u 20 sati izađu na ulice. U to vrijeme, prema navodima svjedoka, širom Teherana čula su se masovna skandiranja, prenosi Euronews.
Videozapisi s protesta prikazuju velike grupe demonstranata na glavnoj ulici u Mašhadu, na sjeveroistoku zemlje, kako uzvikuju "Živio šah!" i "Pahlavi će se vratiti". Također su se čuli povici "Smrt diktatoru!" i "Smrt Islamskoj Republici"!
– Veliki iranski narode, oči svijeta uprte su u vas. Izađite na ulice i glasno i jedinstveno izrazite svoje zahtjeve – poručio je Pahlavi.
On je ranije upozorio Islamsku Republiku, njenog vođu i Revolucionarnu gardu da ih pažljivo prate međunarodna zajednica i američki predsjednik Donald Tramp.
– Represija nad narodom neće ostati bez odgovora – napisao je Pahlavi na društvenoj mreži X.
U međuvremenu, Donald Tramp je u četvrtak ponovo zaprijetio Iranu vojnom intervencijom.
– Rekao sam im da, ako počnu ubijati ljude, što obično rade tokom nereda, napast ćemo ih vrlo žestoko – izjavio je Tramp.
Ipak, američki predsjednik kasnije je isključio mogućnost sastanka s Rezom Pahlavijem, navodeći da Washington trenutno nije spreman podržati alternativnog lidera u slučaju pada iranske vlasti. Tramp je rekao da je Pahlavi "dobar momak" ali da sastanak ne bi bio primjeren.
Jedan od snimaka iz grada Dezfula prikazuje trenutak u kojem sigurnosne snage otvaraju vatru na demonstrante. Američka organizacija za ljudska prava HRANA saopćila je da su tokom protesta ubijena najmanje 34 demonstranta i osam pripadnika sigurnosnih snaga, dok je oko 2.200 ljudi uhapšeno.
Norveška organizacija Iran Human Rights (IHR) navela je da je broj poginulih demonstranata najmanje 45, među kojima je i osmero djece. Iranske vlasti, s druge strane, tvrde da je stradalo šest pripadnika sigurnosnih snaga.
Iranski predsjednik Mazud Pezeškijan ranije je pozvao sigurnosne strukture da ne guše proteste, uz poruku da je potrebno jasno razlikovati mirne demonstrante od nasilnih izgrednika. Ali Hamnei je u subotu izjavio da vlasti trebaju razgovarati s protestantima, ali i sankcionirati one koji pribjegavaju nasilju.
U pretežno kurdskim pokrajinama brojne trgovine zatvorene su nakon poziva kurdske opozicije iz inostranstva na opći štrajk. Organizacija Hengaw saopćila je da je u pokrajinama Ilam, Kermanšah i Lorestan ubijeno najmanje 17 osoba, uključujući pripadnike kurdske i lorijske manjine.
Pristup internetu i telefonskim linijama prekinut je ubrzo nakon početka protesta. Kompanija CloudFlare i organizacija NetBlocks potvrdile su da je došlo do prekida internetske veze usljed djelovanja iranskih vlasti. Pokušaji telefonske komunikacije između Dubaija i Irana također su bili neuspješni, navodi Euronews, podsjećajući da su slični prekidi i ranije pratili represivne mjere vlasti.
Iranski državni mediji uglavnom nisu izvještavali o protestima, a u pojedinim slučajevima su ih u potpunosti negirali, objavljujući snimke navodno praznih ulica.