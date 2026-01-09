Protesti zahvatili cijeli Iran: Sve gori, demonstranti poručuju "smrt diktatoru"

Antivladini protesti koji su prošlog mjeseca izbili u Teheranu proširili su se širom Irana. Prema dostupnim podacima, u nemirima je poginulo najmanje 43 ljudi, dok se na ulicama sve češće čuju slogani podrške Rezi Pahlaviju, sinu bivšeg iranskog šaha.

Protesti su započeli prije 12 dana zbog sloma nacionalne valute, hiperinflacije i naglog rasta troškova života, a ubrzo su zahvatili svih 31 iransku pokrajinu. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama mogu se čuti demonstranti koji pozivaju na svrgavanje vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i povratak Reze Pahlavija, koji je napustio Iran 1979. godine, neposredno uoči Islamske revolucije.

Pahlavi je putem društvenih mreža pozvao svoje pristalice da u četvrtak i petak u 20 sati izađu na ulice. U to vrijeme, prema navodima svjedoka, širom Teherana čula su se masovna skandiranja, prenosi Euronews.

Videozapisi s protesta prikazuju velike grupe demonstranata na glavnoj ulici u Mašhadu, na sjeveroistoku zemlje, kako uzvikuju "Živio šah!" i "Pahlavi će se vratiti". Također su se čuli povici "Smrt diktatoru!" i "Smrt Islamskoj Republici"!

– Veliki iranski narode, oči svijeta uprte su u vas. Izađite na ulice i glasno i jedinstveno izrazite svoje zahtjeve – poručio je Pahlavi.