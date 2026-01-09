Ovo je Ajša koja je preminula nakon što je snijeg pao sa zgrade: Spremala se za fakultet

Prolaznici su brzo pritekli u pomoć, rizikujući vlastite živote zbog ponovnog obrušavanja snijega. Medicinski timovi su brzo stigli na mjesto nesreće i pružili prvu pomoć, nakon čega je Ajša prevezena u državnu bolnicu Tatvan. Uprkos naporima ljekara, mlada djevojka nije preživjela.

U turskom gradu Bitlisu dogodila se tragedija kada je sa krova zgrade pala velika količina snijega i usmrtila 21-godišnju Ajšu Ider. Nemili događaj se desio u utorak, 6. januara, dok je Ajša hodala trotoarom. Snežne mase su je dva puta udarile i oborile na tlo, a treći put sneg se survao na ulicu.

Tragedija je izazvala veliku tugu u okrugu Tatvan, a njena dženaza održana je na groblju Kučuksu. Nemili događaj je zabilježen sigurnosnim kamerama.

Nakon nesreće policija je pokrenula istragu i izvršila čišćenje oko zgrade. Vlasti su upozorile vlasnike objekata da moraju poduzeti mjere zaštite od nakupljanja snijega i leda na krovovima.

Takođe, vlasnici prodavnica u centru grada, gdje su bile jake snježne padavine, kontrolisano su uklonili snijeg sa krova trospratnice bacajući ga na ulicu. Put u ulici gdje se dogodila nesreća bio je privremeno zatvoren zbog padajućeg snijega, ali je nakon čišćenja građevinskom mašinom ponovno otvoren za saobraćaj.

Kako navode turski mediji, ona se spremala za fakultet.