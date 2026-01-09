Uhapšen vlasnik bara smrti u kojem je na novogodišnju noć u Švicarskoj poginulo 40 osoba

Žak Moreti, vlasnik bara smrti u kome je na novogodišnju noć u Švicarskoj izgorjelo 40 osoba, dok je najmanje 119 povrijeđeno, uhapšen je.
PO NALOGU TUŽIOCA
Moreti je bio i menadžer bara "Le Constelation", a njegova supruga se vodila kao vlasnik. Oboje su državljani Francuske
Moreti sa suprugom. Platforma X
Žak Moreti, vlasnik bara smrti u kome je na novogodišnju noć u Švicarskoj izgorjelo 40 osoba, dok je najmanje 119 povrijeđeno, uhapšen je.
Kako je prenio Sky News, Žak Moreti je uhapšen po nalogu švicarskog tužioca.
Moreti je bio i menadžer bara "Le Constelation", a njegova supruga se vodila kao vlasnik. Oboje su državljani Francuske.
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