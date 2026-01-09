Gradonačelnik Kijeva pozvao stanovnike da napuste grad jer su u napadu hiljade zgrada ostale bez grijanja

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko u petak je pozvao stanovnike da privremeno napuste glavni grad Ukrajine, rekavši da je veliki ruski napad oštetio kritičnu infrastrukturu, ostavljajući gotovo polovinu stambenih zgrada bez grijanja.
Gotovo 6.000 stambenih zgrada u Kijevu trenutno je bez grijanja zbog štete uzrokovane noćnim napadom, rekao je Kličko u izjavi na Telegramu.
Kličko je rekao da su mobilni bojleri isporučeni socijalnim ustanovama, uključujući bolnice i porodilišta, dodajući da komunalne službe i energetski radnici rade na obnavljanju grijanja i električne energije.
- Činimo sve da što prije obnovimo grijanje i struju. Ali kombinovani napad na Kijev sinoć bio je najbolniji za kritičnu infrastrukturu glavnog grada - rekao je, upozoravajući da se očekuje da će hladno vrijeme potrajati i u narednim danima.
Gradonačelnik je pozvao stanovnike da privremeno napuste grad, ako je moguće, i odu na mjesta gdje su dostupni alternativni izvori grijanja i električne energije.
Ukrajinske vlasti su saopštile da je glavni grad tokom noći napadnut dronovima i raketama, uključujući balističke rakete, a udari su zabilježeni u nekoliko okruga. Četiri osobe su poginule, a najmanje 25 je povrijeđeno, prema zvaničnicima.
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su, kao odgovor na navodni pokušaj Kijeva da napadne rezidenciju predsjednika Vladimira Putina, njegove snage pokrenule masovni napad, uključujući i raketu Orešnik, na kritične ukrajinske ciljeve.