Gradonačelnik Kijeva pozvao stanovnike da napuste grad jer su u napadu hiljade zgrada ostale bez grijanja

Gotovo 6.000 stambenih zgrada u Kijevu trenutno je bez grijanja zbog štete uzrokovane noćnim napadom, rekao je Kličko u izjavi na Telegramu.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko u petak je pozvao stanovnike da privremeno napuste glavni grad Ukrajine, rekavši da je veliki ruski napad oštetio kritičnu infrastrukturu, ostavljajući gotovo polovinu stambenih zgrada bez grijanja.

Kličko je rekao da su mobilni bojleri isporučeni socijalnim ustanovama, uključujući bolnice i porodilišta, dodajući da komunalne službe i energetski radnici rade na obnavljanju grijanja i električne energije.

- Činimo sve da što prije obnovimo grijanje i struju. Ali kombinovani napad na Kijev sinoć bio je najbolniji za kritičnu infrastrukturu glavnog grada - rekao je, upozoravajući da se očekuje da će hladno vrijeme potrajati i u narednim danima.

Gradonačelnik je pozvao stanovnike da privremeno napuste grad, ako je moguće, i odu na mjesta gdje su dostupni alternativni izvori grijanja i električne energije.