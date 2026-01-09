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IRANSKI ŠEF DIPLOMACIJE

Aragči optužio Izrael i SAD za podsticanje nemira

To je ono što su Amerikanci i Izraelci izjavili, da direktno interveniraju u protestima u Iranu, rekao je

Abas Aragči. IRNA

FENA

9.1.2026

Iranski ministar vanjskih poslova optužio je u petak Sjedinjene Države i Izrael za podsticanje rastućeg protestnog pokreta u zemlji, istovremeno odbacujući mogućnost direktne strane vojne intervencije nakon američkih upozorenja o obračunu s demonstrantima.

- To je ono što su Amerikanci i Izraelci izjavili, da direktno interveniraju u protestima u Iranu - izjavio je ministar Abas Aragči (Abbas Araghchi) tokom posjete Libanu.

- Pokušavaju transformirati mirne proteste u razdorne i nasilne - rekao je, dodajući da, "što se tiče mogućnosti vojne intervencije protiv Irana, vjerujemo da je to mala vjerojatnoća jer su njihovi prethodni pokušaji bili potpuni neuspjesi", prenosi AFP.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# ABBAS ARAGHCHI
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