Aragči optužio Izrael i SAD za podsticanje nemira

Iranski ministar vanjskih poslova optužio je u petak Sjedinjene Države i Izrael za podsticanje rastućeg protestnog pokreta u zemlji, istovremeno odbacujući mogućnost direktne strane vojne intervencije nakon američkih upozorenja o obračunu s demonstrantima.
- To je ono što su Amerikanci i Izraelci izjavili, da direktno interveniraju u protestima u Iranu - izjavio je ministar Abas Aragči (Abbas Araghchi) tokom posjete Libanu.
- Pokušavaju transformirati mirne proteste u razdorne i nasilne - rekao je, dodajući da, "što se tiče mogućnosti vojne intervencije protiv Irana, vjerujemo da je to mala vjerojatnoća jer su njihovi prethodni pokušaji bili potpuni neuspjesi", prenosi AFP.