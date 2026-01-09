Aragči optužio Izrael i SAD za podsticanje nemira

Iranski ministar vanjskih poslova optužio je u petak Sjedinjene Države i Izrael za podsticanje rastućeg protestnog pokreta u zemlji, istovremeno odbacujući mogućnost direktne strane vojne intervencije nakon američkih upozorenja o obračunu s demonstrantima.

- To je ono što su Amerikanci i Izraelci izjavili, da direktno interveniraju u protestima u Iranu - izjavio je ministar Abas Aragči (Abbas Araghchi) tokom posjete Libanu.