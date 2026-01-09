The New York Times: "Šta smo vidjeli kada smo intervjuisali predsjednika"

The New York Times je objavio reportažu o jedinstvenoj večeri provednoj s predsjednikom Donaldom Trampom, tokom koje su novinari imali priliku prisustvovati razgovoru s predsjednikom Kolumbije. Tramp se žalio na Zohrana Mamdanija, a svoje saradnike Džej Di Vensa i Marka Rubija nazvao 'djecom'. Tekst prenosimo u cijelosti. Predsjednik Donald Tramp bio je u modu prigovaranja, podsjećajući nas da smatra kako prema njemu nisu postupali s dužnim poštovanjem – ni mediji, ni Norveški Nobelov komitet, ni gradonačelnik Njujorka, ni demokratski zvaničnici, ali ni pojedini republikanci, New York Times. Istovremeno je igrao ulogu ljubaznog domaćina, pritiskajući dugme kojim je dozivao poslužitelja sa vodom i dijet-kolom, te laserskim pokazivačem prelazio preko nekoliko vjekovima starih američkih portreta dok je posjetiocima objašnjavao razne prepravke u Ovalnoj kancelariji. Prema saradnicima i savjetnicima u prostoriji, nastupao je u tonu očinske figure, usput nazivajući nekoliko njih – uključujući potpredsjednika Džej Di Vensa (41) i državnog sekretara Marka Rubija (54) "djecom". Obojica su nosila cipele koje im je on poklonio. Navukao je i "građevinsku" kapu – tip iz Kvinsa opsjednut idejom da Bijelu kuću pretvori u rezidenciju vrhunskog standarda kojom se može pohvaliti. Tramp se prisjećao tog dijela svoje biografije – ne slučajno, perioda života u kojem je skupljao hvalospjevne naslove poput dragulja – dok su se vodili razgovori o haosu iza kapija, dobrim dijelom onom koji je sam proizveo. - Bio sam zaista dobar u nekretninama - rekao je Tramp. - Možda sam bio bolji u nekretninama nego u politici - dodao je u jednom trenutku. Iznad svega, Tramp je u srijedu uveče nastojao da se predstavi kao neumoran, predstavljajući snagu i energiju za medijsku kuću koju je optužio za pobunjeničko ponašanje zbog izvještavanja o njegovom zdravlju i godinama. (Predsjednik u junu puni 80 godina.) Čitav spektar persona Tokom gotovo dvosatnog intervjua, a potom i obilaska Bijele kuće i službene rezidencije, Tramp je isprobavao čitav spektar persona koje je decenijama koristio u javnom životu, ali i novije uloge iz svog drugog mandata. Rezultat je bio susret koji je tokom večeri išao u nepredvidivim pravcima. To je taktika koju Tramp rado koristi kao predsjednik, naročito na svjetskoj sceni. Ako niko ne zna šta biste mogli da uradite, često urade ono što vi želite.

Donald Tramp i Gislejn Maksvel . The New York Times Donald Tramp i Gislejn Maksvel . The New York Times

Tokom razgovora, Tramp je očigledno uživao u trenucima kada je mogao da predstavi svoje planove za novi balski salon Bijele kuće, mermerni pod koji je ugradio u Palminoj sobi tik uz Ružičnjak – gdje se šare u kamenu savršeno poklapaju – kao i visoko politizovane predsjedničke portrete koje je poređao duž kolonade koja vodi iz rezidencije ka Ovalnoj kancelariji. Pred kraj intervjua, na pitanje o mogućnosti izbora u Venecueli, Tramp je zastao. Poslužitelj je upravo ušao noseći maketu njegovog projekta balske dvorane Bijele kuće. - Veliki sam fan demokratije - rekao je Tramp. "Ali pustite me da vam ovo pokažem prije nego što pričam o demokratiji". Pogled mu se zadržao na minijaturnoj replici kompleksa Bijele kuće, s malim američkim zastavama i sićušnim helikopterom Marine One, predsjedničkim helikopterom. Ponekad, međutim, dužnost zove. Kada je intervju počeo, Tramp je prešao u ulogu koju u javnosti promoviše još od smjelog zarobljavanja predsjednika Venecuele: svjetskog lidera iza kojeg stoji najmoćnija vojska na planeti. Dok je prebacivao iz jedne uloge u drugu, bilo je jasno da želi da sve to vidimo – i svaku njegovu verziju. Svjetski lider Za ovu scenu, koja se odigrala oko četiri minuta nakon našeg dolaska, Tramp je stajao iza Rezolutnog stola. Ispred njega bio je Rubio, smješten svega nekoliko centimetara od biste Bendžamina Frenklina. Sjedjeli smo među pozlaćenim rezbarijama koje krase prostoriju i toplim, kamerama prilagođenim osvjetljenjem koje je Tramp ugradio širom Zapadnog krila. Na njegovom stolu nalazili su se razni novinski isječci i fascikla sa oznakom "Strogo povjerljivo". Iza stola stajala je fotografija njegovog sina Dona Džuniora kako čuči ispod Rezolutnog stola – baš kao što je to činio Džon F. Kenedi Mlađi na čuvenoj fotografiji objavljenoj 1963. godine. Zlatni ram nosio je ugravirani natpis: "Omiljeno dijete". Sa lijeve strane pojavila se Natali Harp – pomoćnica koju predsjednik zove "A.I." jer pretražuje internet i donosi dokumente na njegov zahtjev. Pomogla mu je da podijeli nekoliko vizuelnih materijala. Jedan dokument s naslovom "Tramp na TikToku", uz ličnu poruku izvršnog direktora kompanije Šou Čua, isticao je predsjednikovu popularnost na toj platformi. Tramp je imao samo nekoliko trenutaka da se pohvali dominacijom na TikToku i požali na tradicionalne medije, prije nego što se pojavio drugi saradnik s porukom koja je zahtijevala hitnu pažnju: "Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro vas zove".

Poziv od predsjednika Petra . NYT Poziv od predsjednika Petra . NYT

Predsjednik je stavio prst na usne u zavjereničkom gestu, signalizirajući svima da budu tihi. Primijetili smo da je potpredsjednik iznenada privukao stolicu pored Rubija. Sadržaj razgovora bio je van zapisa. Danima ranije, Tramp je davao do znanja da razmatra napad na tu zemlju, nakon što je optužio Petra da je "bolestan čovjek koji voli da proizvodi kokain i prodaje ga Sjedinjenim Državama". Nakon završetka razgovora, a po odlasku Rubija i Vensa, Tramp je sažeo razgovor diktirajući objavu za Truth Social Harpovoj: "Cijenio sam njegov poziv i ton i radujem se susretu s njim u bliskoj budućnosti". Nešto kasnije, Tramp se ponovo vratio tom razgovoru s Petrom, koji je trajao gotovo sat vremena. Htio je da zna: "Mislite li da bi Bajden to mogao?" Puni kapacitet To posljednje pitanje, zapravo, moglo je biti naslov čitave predstave. Ime bivšeg predsjednika Džozefa R. Bajdena Mlađeg pojavljivalo se više puta tokom susreta. "Dva sata", rekao je Tramp o dužini intervjua dok se približavao kraju. "Keјti, ja bih mogao devet sati". Tokom intervjua pitali smo predsjednika o tome da je osam godina stariji nego kada je prvi put stupio na dužnost i da li mu je išta postalo teže. "Mislim da mi je lakše", rekao je Tramp. "Fizički se osjećam isto. Osjećam se kao prije 40 godina". Naveo je da je nedavno igrao golf sa Gerijem Plejerom, 90-godišnjim bivšim profesionalcem. Pohvalio je Plejera i druge mentalno oštre devedesetogodišnjake koje poznaje. Zatim se, poput bumeranga, vratio svom 83-godišnjem prethodniku: "Mislim da je Džo Bajden najgora stvar koja se ikada dogodila starim ljudima". Na dodatna pitanja o zdravlju, Tramp je ponovio raniji komentar koji je dao Volstrit žurnalu o dnevnoj dozi od 325 miligrama aspirina koju uzima. Američko udruženje za srce navodi da se aspirin ne preporučuje kao preventivna terapija osobama starijim od 70 godina, jer može nanijeti više štete nego koristi u sprečavanju moždanog ili srčanog udara – izuzev, kako kažu neki kardiolozi, ako je osoba već imala srčani udar.

Donald Tramp . NYT Donald Tramp . NYT

Tramp je rekao da nikada nije imao srčani udar. "Hoću lijepu, rijetku krv koja teče", rekao je Tramp o upotrebi aspirina. Dodao je da ne uzima druge lijekove za razrjeđivanje krvi, "jer su svi koje znam da su ih uzimali mrtvi". "To je skoro kao pokušaj i greška", dodao je. Tramp je rekao da nikada nije uzimao GLP-1 lijekove za mršavljenje. "Vjerovatno bih trebalo", rekao je. Smireno je odgovarao na pitanja o zdravlju, bez ikakvih znakova ranijih ispada zbog medijskog fokusa na njegove godine, koje je u decembru opisao kao "pobunjeničke, možda čak i izdajničke". Pitali smo ga zašto. "Dao sam sve od sebe da obavim ljekarske preglede više nego bilo ko", rekao je Tramp. "Smatram da je to važno, jer mislim da bi predsjednici idealno trebalo da budu dobrog zdravlja i da budu kognitivno sposobni". Čuvar zamjerki Tramp ima duboko ukorijenjen, dugotrajan osjećaj ogorčenosti zbog toga što, kako vjeruje, nije dobio tretman kakav zaslužuje od ljudi koji bi trebalo da ga poštuju. Težnja ka pozitivnom priznanju oblikovala je svaki segment njegovog predsjednikovanja i bila je prisutna gotovo u svakom dijelu intervjua. Pokazao je da ga iritira Zohran Mamdani, gradonačelnik Njujorka, koji je nedavno rekao da je američko hapšenje Nikolasа Madura, lidera Venecuele, sprovedeno "u cilju promjene režima" i da predstavlja "kršenje saveznog i međunarodnog prava". Tokom Mamdanijeve posjete Ovalnoj kancelariji prošlog novembra, Tramp je djelovao uzbuđeno što upoznaje mladog, harizmatičnog političkog talenta, takođe iz Kvinsa. Sada, nekoliko sedmica kasnije, Tramp je izgledao razočarano što je Mamdani pokvario ono što je on opisao kao "nevjerovatan vojni, finansijski i psihološki uspjeh". (Još jedan primjer kratkotrajne političke "buddy" priče.) Svijet je već čuo za neke od uvreda koje je Tramp pominjao, uključujući dugogodišnju frustraciju zbog toga što nije dobio Nobelovu nagradu za mir. "Završio sam osam ratova i nisam dobio Nobelovu nagradu za mir", rekao je Tramp. "Prilično nevjerovatno. Obama ju je dobio. Bio je tamo nekoliko sedmica i dobio ju je. Nije ni znao zašto". Ali njegova želja da bude hvaljen – i bijes zbog toga što, po njegovom mišljenju, nije dovoljno hvaljen – isplivavala je i na manje očekivane načine, uključujući pitanje o mogućim sukobima interesa u porodičnom biznisu. Tramp je rekao da ga ne brine preplitanje državnih poslova i porodičnog poslovanja, jer smatra da nije dobio dovoljno priznanja za to što je spriječio sinove da se upuštaju u međunarodne poslovne aranžmane i što je tokom prvog mandata donirao predsjedničku platu. "Nisam dobio nikakvo priznanje u prvom mandatu", rekao je Tramp, dodajući: "Dobio sam samo kritike". U tom trenutku, nebo iznad Ovalne kancelarije prešlo je iz sive u tamno crnu boju. Nekoliko reflektora vidljivih iz kancelarije bilo je postavljeno dok su radnici mašinama kopali zemlju spolja, u sklopu izgradnje balske dvorane Bijele kuće na mjestu nekadašnjeg Istočnog krila.

Tramp u Bijeloj kući . NYT Tramp u Bijeloj kući . NYT