Raste broj mrtvih u Iranu: Režim prijeti smrtnim kaznama, demonstranti ne odustaju

Od početka protesta 28. decembra u Iranu je ubijeno najmanje 48 demonstranata i 14 pripadnika snaga bezbjednosti, izveštava Human Rights Activist News Agency (HRANA). Nevladina organizacija Iran Human Rights, sa sjedištem u Norveškoj, navodi da je zabilježila najmanje 51 ubijenog demonstranta, među kojima je i devetero djece. Internet u Iranu i dalje blokiran Iranski režim je juče uveo prekid komunikacija na nivou cijele države u nastojanju da zadrži kontrolu nad demonstracijama i spriječi da informacije i video-snimci dospiju na društvene mreže. Iranci su već gotovo 24 sata bez pristupa internetu.

Snimci sinoćnjih protesta u gradu Raštu prikazuju demonstrante koji kamenjem gađaju zgradu Basidža, milicije čiji je jedan od zadataka suzbijanje protesta. Veliki broj demonstranata u tom gradu marširao je ulicama uzvikujući slogane "Živjeo šah" i "Smrt diktatoru". Tužilac zaprijetio smrtnom kaznom Teheranski tužilac Ali Salehi izjavio je danas da bi neki demonstranti u Iranu mogli biti osuđeni na smrtnu kaznu zbog svojih postupaka, izvestila je iranska novinska agencija Tasnim.

Salehi je rekao da će se vandalizam protiv javne imovine tokom protesta podvoditi pod "moharebeh". Moharebeh je pravni pojam u iranskom sistemu koji se u Evropi najčešće prevodi kao "ratovanje protiv Boga", "neprijateljstvo prema Bogu" ili "rat protiv države". Predstavlja jedno od najtežih krivičnih djela prema iranskom islamskom pravu i uključuje smrtnu kaznu. - Nećemo pokazati nikakvu popustljivost prema naoružanim teroristima. Njihova kazna je moharebeh - rekao je Salehi, prema navodima Tasnima. "Nastavak situacije je neprihvatljiv" Obaveštajna organizacija Iranske revolucionarne garde poručila je da je "nastavak ove situacije neprihvatljiv". U saopštenju je uputila "upozorenje", navodeći da je "krv poginulih u nedavnim terorističkim incidentima na rukama njihovih planera".

U drugom dijelu saopštenja ističe da zaštitu tekovina Revolucije smatra svojom "crvenom linijom" i dodaje da će "stajati uz narod Irana sve dok se u potpunosti ne neutralizuju neprijateljske zavjere i dok se ne obezbijedi bezbjednost građana". Nakon masovnih nacionalnih protesta 8. januara u brojnim gradovima Irana, kao i potpunog prekida interneta, iranski zvaničnici i mediji izvestili su o uništavanju i napadima na vozila, državne i policijske zgrade, kao i o pogibiji administrativnih i pravosudnih zvaničnika. Vođa Islamske Republike Ali Hamnei danas je poručio da vlasti "neće popustiti pred onima koji razaraju". Sinoć ubijeni tužilac i policajci Predsjednik Pravnog vijeća pokrajine Severni Horasan objavio je da su sinoć u tom okrugu ubijeni tužilac Esfarajena i više pripadnika policijskih i bezbjednosnih snaga.

Reza Barati-Zade izjavio je da je Ali Akbar Hosein-Zade, tužilac Esfarajena, zajedno sa pripadnicima policije i bezbjednosnih službi, "u svojstvu državnog tužioca i radi terenskog nadzora" bio prisutan u gradu kada je "grupa izgrednika zapalila objekat u kojem su se nalazili tužilac i policijski službenici i spriječila hitne službe da pruže pomoć".