Uznemirujući snimak / Političarka pogođena eksplozivnom napravom

Zastupnica Konzervativne Nacionalne stranke novoizabranog predsjednika Hondurasa Gladis Aurora Lopez povrijeđena je u četvrtak nakon što je neko na nju bacio eksplozivnu napravu u tamošnjem Kongresu, u jeku postizbornih napetosti.

Sve se dogodilo u hodniku zakonodavne zgrade kada ju je eksplozivna naprava kućne izrade pogodila u leđa. Lopez je pala na pod, a jakna joj se poderala. Svjedoci su je odmah odveli na pružanje ljekarske pomoći. Povrede nisu opasne po život, prenosi AP.