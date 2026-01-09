Uznemirujući snimak / Političarka pogođena eksplozivnom napravom

Zastupnica Konzervativne Nacionalne stranke novoizabranog predsjednika Hondurasa Gladis Aurora Lopez povrijeđena je u četvrtak nakon što je neko na nju bacio eksplozivnu napravu u tamošnjem Kongresu, u jeku postizbornih napetosti.
Sve se dogodilo u hodniku zakonodavne zgrade kada ju je eksplozivna naprava kućne izrade pogodila u leđa. Lopez je pala na pod, a jakna joj se poderala. Svjedoci su je odmah odveli na pružanje ljekarske pomoći. Povrede nisu opasne po život, prenosi AP.
Na snimcima nadzorne kamere vidi se da je naprava bačena s ulice. Izgleda da je napadač bio u društvu još jednog muškarca, a policija trenutno traga za počiniteljima.
Napad se dogodio tokom vanredne sjednice Kongresa sazvane zbog rasprave o izvještaju o nedavnim izborima. Predsjednik delegacije Nacionalne stranke u Kongresu Tomás Zambrano okrivio je odlazeću vladajuću Stranku slobode i obnove (LIBRE) za napad.
Zastupnici su trebali razmotriti prijedlog stranke LIBRE o ponovnom prebrojavanju glasova, iako su izborne vlasti u decembru proglasile pobjednika. LIBRE, inače, ne priznaje rezultate izbora iz prošlog decembra. Nacionalno izborno vijeće proglasilo je Nasrija Asfuru tijesnim pobjednikom gotovo mjesec dana nakon glasanja.